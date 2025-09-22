Ya pasaron más de dos años desde el último partido que tuvo Alex Roldán con la Selección de El Salvador. Fue el 11 de septiembre de 2023, en la derrota de La Selecta por 3-2 frente a Trinidad y Tobago. En ese entonces, Hugo Pérez era quien encabezaba la dirección técnica.

Desde ese momento, el capitán de Seattle Sounders entró en conflicto con la Federación Salvadoreña de Fútbol y hasta el día de hoy no han limado asperezas. Bolillo Gómez y su cuerpo técnico buscaron que regresara a una convocatoria, pero no tuvieron éxito en este intento.

Este lunes, en su canal de Youtube, Hugo Pérez llevó adelante una entrevista con el propio Roldán. El reciente campeón de la Leagues Cup habló de sus comienzos en el fútbol y de su situación actual a nivel clubes.

Publicidad

Publicidad

ver también Sonríe Bolillo Gómez: El Salvador recupera a un legionario antes de enfrentar a Panamá camino al Mundial 2026

La cara que puso Alex Roldán cuando le pidieron que vuelva a La Selecta

No habían hablado sobre La Selecta, pero en el final el ex DT de El Salvador le pidió a Roldán, como aficionado, que vuelva a integrar el seleccionado nacional. De manera sorpresiva, el futbolista no mencionó ni una palabra ante este pedido. Se quedó callado mientras Pérez hacía referencia a lo mucho que puede aportar el lateral a la Azul.

La cara que mantuvo Roldán mientras Pérez le pedía su vuelta.

Publicidad

Claramente no fue la reacción que Hugo Pérez esperaba. Antes de mencionarle este pedido, el extécnico había aclarado que no iba a mencionar lo de La Selecta, pero no se pudo contener, lo que pudo provocar cierta molestia por parte de Roldán.

Publicidad

Con este rostro, Roldán dejó una clara señal de que no está interesado en volver a la Selección de El Salvador. Si no logró convencerlo Hugo Pérez, con quien tiene una gran relación, será difícil que otros más lejanos al jugador lo hagan.