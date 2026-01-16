De Inglaterra a La Selecta: Bolillo Gómez recibe la confirmación de Bukele que sorprende a El Salvador

El Salvador iniciará un nuevo año, después de fracasar rotundamente durante las Eliminatorias al Mundial 2026. Dicho golpe se sintió fuerte entre los aficionados, así como también lo sufrieron todos los futbolistas. Esperan levantarse pronto.

Pese a las críticas, Hernán Darío Gómez recibió la esperada ratificación al puesto de director técnico. Este ciclo será la continuación de la parte positiva de su labor, así como contará con la incorporación de cuestiones importantes para mejorar.

Además, la FESFUT explicó muchos más planes de camino al 2030. Todos ellos se explicaron en la voz de Yamil Bukele, flamante presidente de la institución. Van a intentar reforzar varios frentes, desde lo futbolístico hasta el costado monetario.

El Salvador buscará a Isak Alemayehu para sumarlo a La Selecta del Bolillo Gómez

Según la información difundida por el sitio Noventa SV en su cuenta oficial de la plataforma Instagram, se sumarán varios legionarios a La Selecta. Apuntarán a los nombres que podrán darle un salto de relevancia, tal como Isak Alemayehu.

“Yamil Bukele reveló que planea hablar con algunos de todos los legionarios de El Salvador que no han sido convocados a Selección. Uno de los principales objetivos podría ser Isak Alemayehu, jugador del Queens Park Rangers de Inglaterra“, dijo.

Isak Alemayehu en el QPR de Inglaterra: se acerca a El Salvador (RRSS).

Alemayehu acaba de iniciar su temporada en el QPR, equipo con el que disputó un total de cinco partidos oficiales y convirtió dos goles. Todos ellos fueron en concepto de la Premier League Cup. No ha jugado aún por la Championship.