No ha sido un gran comienzo para Alianza en el Clausura 2022, pese a que se encuentran terceros a solo dos puntos del líder. A los Paquidermos lo complican las comparaciones con el torneo anterior en donde arrasó y demostró ser muy superior a sus rivales. Sobre este presente, Óscar Cerén habló y fue muy sincero.

El mediocampista analizó lo que están viviendo y resaltó que los que se sorprenden por la situación actual es porque están malacostumbrados a los últimos campeonatos de los Albos. Además, fue sincero al reconocer que no tuvieron un buen arranque de campeonato y que intentarán cambiarlo en lo que resta.

“No hay presión por no ser líder. Toda la prensa ya está acostumbrada a ver a Alianza arriba de la tabla, por ello sienten raro verlo en otra posición. Nosotros estamos tranquilos, ha sido un torneo complicado y esperamos que la segunda vuelta sea mejor”, comentó Cerén ante los periodistas.

Y agregó sobre como se siente al formar parte de los Paquidermos: “Es muy bonito estar en este equipo, donde me ha ido muy bien. Agradecer por todo lo que he ganado aquí y me han apoyado. Me siento contento por pertenecer a esta institución, en donde buscamos hacer historia”.

Para finalizar, le consultaron como se sentía desde la parte física y evitó dar un número para representar su estado, aunque fue optimista con poder estar al 100%: “No me gusta hablar de porcentaje, trato de demostrarlo en la cancha. Me siento bien y creo que voy retomando mi nivel, con paciencia”.