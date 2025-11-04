Tiene 17 años, juega en el Bayern Munich y ya vale más que toda La Selecta: Wisdom Mike, la joya de Alemania que amenaza a El Salvador

El camino de la Selección de El Salvador en el Mundial Sub-17 no podría haber comenzado de una forma más dolorosa. Este martes, los juveniles cuscatlecos fueron vapuleados 5-0 por Corea del Norte en su debut en el Grupo G, dejando una imagen preocupante ante un rival que fue muy superior.

Pero lo peor para La Selecta Sub-17 todavía podría estar por venir, ya que los desafíos que le quedan por delante son aún más exigentes. El viernes 7 enfrentarán a Colombia (6:30 a.m., hora de Centroamérica), y el lunes 10 cerrarán ante Alemania (7:30 a.m.), una potencia que llega con una figura que eclipsa por completo al conjunto salvadoreño.

ver también No hay vuelta atrás: Bukele sentencia el futuro de El Salvador mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

La joya alemana que asusta a todos

Se trata de Wisdom Mike, joven prodigio de la cantera del Bayern Munich que, con apenas 17 años, ya firmó su primer contrato profesional con el equipo actualmente dirigido por Vincent Kompany.

Nacido en Alemania pero de raíces nigerianas, el extremo izquierdo mide 1,76 metros y posee un valor de mercado estimado en 3 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Esa cifra lo convierte en el cuarto jugador más valioso del Mundial Sub-17 (el primero es el belga Jorthy Mokio, quien juega en el Ajax y está tasado en 8 millones de euros).

Wisdom Mike ya tuvo minutos en la Champions League (Instagram).

Wisdom Mike ya ha debutado oficialmente con el primer equipo del Bayern Munich, participando en algunos minutos tanto en Bundesliga como en Champions League.

Publicidad

Publicidad

Además, brilla con la categoría Sub-19 del club, donde suma 5 goles y 2 asistencias en 9 partidos, después de una temporada anterior con registros de 17 goles y 6 asistencias en apenas 14 encuentros con la Sub-17.

El canterano del Bayern Munich tiene un futuro brillante (Instagram).

Publicidad

Bayern sigue de cerca a su diamante en bruto

El propio Kompany habló sobre la joven promesa antes del torneo: “Tengo muchas ganas de verlo jugar en el Mundial. Ha dado pasos importantes, ha entrenado con el primer equipo y disputado partidos. Queremos que sienta la recompensa del esfuerzo y siga creciendo”, declaró el técnico belga.

Publicidad

ver también Concacaf lo sentencia: El Salvador recibe el castigo que condena a Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026

La Selección de El Salvador, dirigida por Juan Carlos Serrano, tendrá que idear un plan casi perfecto para intentar contener a esta joya teutona que parece destinada a conquistar Europa.