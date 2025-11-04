No hay vuelta atrás: Bukele sentencia el futuro de El Salvador mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

El Salvador se jugará todo en la próxima doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. Pese a que no depende de si mismo, el equipo no pierde las esperanzas de ganarse el boleto. Quiere romper una racha negativa superior a cuatro décadas.

Mientras tanto, otras cuestiones importantes se dirimen en el fútbol salvadoreño, como la nueva junta directiva de la FESFUT. Después del tiempo bajo la comisión normalizadora de FIFA, el camino se allanó y las autoridades están en camino.

Una única lista se presentó para las elecciones. La misma está encabezada por el presidente de INDES, Yamil Bukele. Confiado en los resultados, se animó a dar la confirmación que todos esperaban: ya tiene ganadas las elecciones para el cargo.

Yamil Bukele avisó que será el nuevo presidente de FESFUT y explicó los motivos

Yamil Bukele confirmó que su lista será la que se quede con la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Por más que otras personas quieran sumarse a la riña, no podrán cumplir con los justos requisitos que demanda El Salvador.

“Ya no estoy en campaña, porque ya gané. Solo si Dios no quiere, al final, pero sí ya tengo todas las nominaciones. Nadie más se puede presentar a la planilla. El 11 de noviembre se vence el plazo para inscribir las planillas, pero la única que se puede inscribir es la de este servidor, con los seis que me van a acompañar”, confirmó.

“Necesitas tres nominaciones por parte de la estructura del fútbol para poderte postular, y yo tengo todas. Solamente falta una, que nunca busqué esa misma postulación, pero tengo de toda la estructura. Todas las nominaciones están hacia este servidor y su planilla completa, con otros seis funcionarios”, explicó.

