The Dreams FC: El cuestionado rival de la Selección de El Salvador en un partido amistoso

La Selección de El Salvador se prepara para un nuevo compromiso internacional al confirmar su amistoso frente a The Dreams F.C.. Sin embargo, más allá del partido, surge una interrogante en el entorno futbolístico: ¿qué nivel tiene realmente este rival?

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The Dreams F.C. forma parte de la United Premier Soccer League (UPSL), una competición reconocida por la U.S. Soccer y que fue fundada en 2011. Aunque se presenta como una de las ligas de desarrollo más grandes de Norteamérica, se ubica por debajo de la Major League Soccer, la USL Championship y la USL League One, siendo considerada una cuarta categoría dentro del sistema futbolístico estadounidense.

En la actual temporada 2026, la UPSL apenas ha disputado su primera jornada, en la que The Dreams F.C. debutó con un empate. El club compite en la división regional de Texas Central – San Antonio, compartiendo grupo con equipos como “210 FC” y “Arsenal Futbol Club”, en un entorno competitivo pero lejos del alto rendimiento profesional.

Un rival semiprofesional

Uno de los aspectos más llamativos de la UPSL es su carácter semiprofesional, lo que implica que la mayoría de sus jugadores no viven exclusivamente del fútbol. En muchos casos, los futbolistas no reciben salario o perciben ingresos mínimos, lo que obliga a combinar su carrera deportiva con otras actividades.

Algunos equipos incluso manejan modelos donde los jugadores deben pagar cuotas para cubrir gastos como uniformes, arbitraje y viajes. En los casos más estables, los ingresos pueden oscilar entre 200 y 1,000 dólares mensuales, cifras que reflejan la naturaleza formativa de la liga.

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Dentro de este contexto, es común encontrar perfiles diversos: desde jugadores universitarios que buscan mantenerse en forma, hasta trabajadores de tiempo completo o jóvenes que persiguen el sueño de ser descubiertos por clubes de mayor nivel. Para la Selecta, este partido representará una oportunidad más de ajuste táctico, aunque claramente con un nivel competitivo inferior al de otros rivales internacionales.

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