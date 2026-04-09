“Interés real” por El Salvador: Selección top de África quiere jugar un amistoso con La Selecta antes del Mundial 2026

La Selección de El Salvador podría enfrentar uno de los retos más exigentes de su proceso reciente, luego de que surgiera la posibilidad de un amistoso internacional ante la Selección de Marruecos en la próxima Fecha FIFA. Aunque aún no hay nada firmado, el interés entre ambas federaciones es real y las conversaciones ya están en marcha.

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El posible enfrentamiento ha generado expectativa, no solo por el nivel del rival, sino por la calidad de sus figuras. Marruecos cuenta con jugadores de élite como Yassine Bounou, Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain y Brahim Díaz del Real Madrid, lo que elevaría el nivel competitivo del compromiso y ayudará a La Selecta.

Desde la dirigencia salvadoreña no se descarta el partido, ya que lo consideran una oportunidad clave para medir el crecimiento del equipo. Las negociaciones continúan abiertas, con un panorama claro: existe interés mutuo, pero aún falta cerrar el acuerdo final que haga oficial el duelo.

Una prueba de alto nivel para El Salvador

De concretarse, este amistoso representaría una auténtica prueba de fuego para el equipo dirigido por Hernán Darío Gómez, quien busca consolidar un grupo competitivo y con identidad de cara a los próximos retos internacionales.

Por ahora, la Selecta tiene confirmado únicamente su partido ante The Dreams F.C. en abril, un encuentro que forma parte de su planificación inmediata. Sin embargo, el choque ante Marruecos sería un salto de calidad significativo en su calendario.

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El posible duelo ilusiona tanto al cuerpo técnico como a la afición, ya que enfrentar a una selección de este calibre permitiría evaluar el verdadero nivel del equipo. Mientras las negociaciones avanzan, El Salvador se mantiene a la expectativa de lo que podría convertirse en uno de los partidos más importantes de su proceso reciente.

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