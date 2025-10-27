Golpe a Guatemala: la noticia que favorece a Panamá y revive la ilusión de Bolillo Gómez con El Salvador rumbo al Mundial 2026

Al mirar la tabla de posiciones del Grupo A de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, queda claro que, tal como están las cosas, El Salvador es el que más complicado la tiene para mantener vivo su sueño mundialista.

El equipo dirigido por Bolillo Gómez marcha último con 3 puntos, y arrastra tres derrotas consecutivas como local en el Estadio Cuscatlán. Como si eso fuera poco, las dos jornadas que restan son ante los líderes Surinam y Panamá, ambos con 6 unidades, y además en condición de visitante.

ver también Bolillo Gómez ya lo sabe: El Salvador consigue los regresos más esperados desde Estados Unidos en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026

Aire para Bolillo: los locales no ganan en el Grupo A

Sin embargo, las estadísticas cuentan otro lado de la historia. En los ocho partidos disputados hasta ahora en el grupo, sorprendentemente ningún local ha logrado ganar. Todos los triunfos se han producido en condición de visitante, algo que cambia completamente la lectura de la tabla.

Ningún local ha podido ganar en el Grupo A (Google).

Y de cara al próximo 13 de noviembre, cuando La Selecta visite a Surinam en Paramaribo, el historial también juega a su favor: 8 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas ante los sudamericanos, con tres triunfos consecutivos en suelo rival.

¿Una mano canalera?

Además, Panamá podría convertirse en el mejor aliado de El Salvador. Si los canaleros vencen a Guatemala, también como visitantes, le abrirían la puerta a los de Bolillo Gómez para superarlos en la tabla y meterse de nuevo en la pelea.

Publicidad

Publicidad

Los antecedentes sonríen a los panameños: 17 victorias, 9 empates y solo 5 derrotas ante los chapines, además de tres partidos seguidos sin perder en territorio guatemalteco.

ver también Lo celebra el Bolillo: Pieza clave de la Selección de El Salvador logra avanzar en su proceso de recuperación

De cumplirse ese escenario, Bolillo Gómez tendría una oportunidad de oro para reanimar su proyecto y devolverle ilusión a la afición salvadoreña. Si La Selecta vence a Surinam, podría llegar al último partido con viento a favor, justo cuando deberá visitar a Panamá en el Rommel Fernández el 18 de noviembre, mientras Guatemala cerrará su participación como local ante Surinam ese mismo día.