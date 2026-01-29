Golpe confirmado: Bolillo Gómez recibe su primera mala noticia del 2026 en la Selección de El Salvador

La Selección de El Salvador arrancó el 2026 con una noticia poco alentadora, luego de confirmarse una baja sensible.

Bolillo Gómez recibió su primer contratiempo del año al perder a uno de sus hombres de mayor confianza no estará disponible en esta primera parte del año en la planificación de La Selecta.

ver también Bukele intervino y Bolillo Gómez lo confirmó: esto harán en La Selecta con los jugadores que Alianza y Águila reclamaron

¿Cuál es la mala noticia para el Bolillo Gómez en El Salvador?

El técnico de Alianza, Ernesto Corti, confirmó que el defensor Henry Romero no formará parte del plantel para este certamen, decisión que posteriormente fue respaldada desde el cuerpo médico del club.

Según se dio a conocer, el zaguero central quedó descartado para el torneo debido a su situación física, por lo que los albos deberán afrontar la competencia sin uno de sus habituales referentes en la defensa.

Tweet placeholder

En ese contexto, la Selección de El Salvador también se verá afectada por la ausencia de Henry Romero, capitán y titular habitual del equipo hasta antes de la lesión.

Publicidad

Publicidad

Bolillo Gómez se quedará sin uno de sus referentes defensivos, ya que el zaguero no estará disponible en caso de que se concreten partidos amistosos en marzo durante la fecha FIFA, debido a su proceso de recuperación.

Henry Romero – Selección El Salvador

Publicidad

Así fue la lesión de Henry Romero

En octubre de 2025, Henry Romero, fue sometido a una cirugía tras lesionarse la rodilla derecha en el partido ante Águila. Situación que lo dejó fuera por el resto de las Eliminatorias con la Selección de El Salvador y así explicó cómo se sintió.

Publicidad

“Apoyé el pie en una jugada y la rodilla se me movió. Fue un dolor que nunca lo había sentido. Luego me presenté con la Selección Nacional porque no me quería perder ningún partido, quise probar y ahí me terminé de lastimar más, pero me quedé con la satisfacción de que lo intenté“, comentó Henry Romero para El Gráfico.