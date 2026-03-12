Sebastián Julio rompe el silencio tras ser acusado de robo por el presidente de Águila: “No tengo por qué justificar”

El delantero chileno Sebastián Julio, quien militó en CD Águila durante el torneo Apertura 2025, cuestionó la forma en que el club manejó su lesión. El atacante afirmó que el conjunto emplumado no activó su seguro médico tras la operación a la que fue sometido y sostuvo que, desde su punto de vista, la gestión realizada por la institución migueleña no fue la más adecuada.

La respuesta de Águila no se hizo esperar y llegó por medio de su gerente deportivo, Amílcar Mijangos, quien explicó que la aseguradora de los clubes de Primera División no cubrió la operación de Sebastián Julio al considerar que se trataba de una lesión preexistente.

Además, señaló que al jugador se le pidió documentación clínica de una intervención anterior y no la presentó. Aun así, el dirigente aseguró que el club gestionó la búsqueda de un especialista para que finalmente pudiera ser operado, aunque sus declaraciones también encendieron la polémica por el tono con el que le respondió al delantero.

La grave acusación contra Sebastián Julio desde CD Águila

La polémica alrededor de Sebastián Julio escaló luego de que el presidente de CD Águila, Rigoberto Ortiz, lo acusara públicamente de haber ingresado a la casa de un excompañero para robar y posteriormente abandonar el país.

Según sus declaraciones a Tribuna Sports, el delantero habría salido rumbo a Chile tras el supuesto incidente, lo que aumentó la tensión entre el jugador y el club migueleño.

El presidente de Águila acusó de ladrón a Sebastián Julio / Águila

Respuesta de Sebastián Julio

Sebastián Julio salió al paso de las acusaciones en su contra y negó de forma tajante haber cometido un robo, al asegurar que no tiene nada que justificar.

“Sobre esas acusaciones yo no tengo por qué justificar. Si en verdad hubiese existido tal robo, esa persona ya se hubiese presentado en mi casa a reclamar dicha acción”, expuso Sebastián Julio en una entrevista para el periodista Christian Peñate.

El delantero chileno sostuvo que, si realmente hubiera existido un hecho de ese tipo, la persona afectada ya habría reclamado directamente, y además defendió su conducta al afirmar que nunca le ha robado a nadie.

“Yo nunca le he robado nada a nadie, tengo buena educación, buenos valores, y la situación fue por algo de urgencia, de otra manera nunca se me hubiese pasado por la mente entrar a la casa de una persona”, finalizó.

