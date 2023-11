Carlos de los Cobos, exfutbolista mexicano y que ha dirigido a la Selección de Fútbol de El Salvador en dos oportunidades, habló el lunes 20 de noviembre acerca de la realidad que el deporte rey atraviesa en suelo cuscatleco, según lo que él mismo ha experimentado tanto en el combinado nacional como en la Liga Mayor. Las apreciaciones las hizo en el programa “Desencajados”, que se emite en su país de nacimiento y al que fue convocado para hablar de ese y muchos otros temas.

El norteamericano explicó que su primer contacto con las condiciones del balompié cuscatleco fue durante su paso por Deportivo FAS. “Allí conocí las circunstancias en las que los jugadores desarrollan su profesión. Son salarios bajos, es una liga relativamente pobre“, manifestó en citas reproducidas por elsalvador.com en base al ya mencionado segmento.

En esa misma línea de lo económico, señaló: “Es una liga con muchos problemas para quienes invierten, los dueños de los equipos. Difícilmente cumplen con los salarios para los jugadores. Es así, es una realidad“. Además, criticó las “instalaciones, la infraestructura. A veces no tuve dónde entrenar cuando dirigí la primera ocasión“. La situación se agravaba ante inclemencias del tiempo, adujo: “Hay una época de cuatro o cinco meses donde llueve mucho y no tienes a donde entrenar. Íbamos a alguna canchita de pasto sintético, había dos o tres en aquel momento, y ahí es donde podíamos trabajar“.

A pesar de que “las circunstancias en las que los jugadores desarrollan su profesión no son las adecuadas“, reconoció que “los jugadores son de temperamento“. “El salvadoreño es un jugador técnicamente muy bueno, con mucho carácter. Yo sabía que podía sacarles el jugo a los muchachos. La gente allí ama a su selección“, ahondó.

Con respecto a los deportistas, recordó la enorme dificultad que tuvo en el proceso a Sudáfrica 2010: “Me costó mucho en ese entonces convencer a los jugadores de que llegaran a la Selección. Habían quienes se presentaban al microciclo, me decían ‘soy fulano de tal, me presento con usted y quiero decir que no voy a venir, no me interesa la Selección’. Decían que no los trataban bien, que no les cumplían con lo que les ofrecían“.

Sin embargo, comentó que “con ayuda del presidente de la Fesfut, Rodrigo Calvo, y del presidente de la República, las cosas cambiaron y se les atendió mejor. Así trabajaron mejor, logramos tener una selección muy competitiva“. Cabe recordar que La Selecta llegó al Hexagonal Final en su camino a la primera Copa del Mundo disputada en África, quedando quinta con ocho unidades.

Dejó, sobre el cierre de la entrevista, una última frase respecto a lo que significó para él tomar las riendas del combinado salvadoreño: “Cuando vas a un país donde hay limitaciones, la Selección representa mucho para la gente. Muchísimo. Es olvidar sus problemas cotidianos. Yo me sentí con un gran compromiso y responsabilidad“.

¿Cuándo dirigió Carlos de los Cobos a La Selecta?

El mexicano estuvo al frente de la Selección de El Salvador en dos ciclos. El primero fue entre 2006 y 2009, mientras que el segundo (y último hasta la fecha) fue entre 2018 y 2021. En ambas oportunidades llegó a la ronda decisiva para acceder a la Copa del Mundo, aunque quedó trunco ese anhelo.

¿Cuál es el presente de la Selección de El Salvador?

Lejos de ser auspiciosa, la actualidad del elenco centroamericano es muy gris. Para dar cuenta de la última victoria, hay que remontarse al 4 de junio de 2022, día en el que se impusieron 3-1 ante Granada por la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf. Tras ello, entre juegos de carácter oficial y amistoso, registró ocho empates y nueve derrotas.