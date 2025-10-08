Eriq Zavaleta señaló a los culpables de su renuncia a El Salvador y no se salvó ni Bolillo Gómez: “Nunca me convencieron”

El Salvador entero se sorprendió ante las declaraciones de Eriq Zavaleta, quien volvió a romper su silencio sepulcral para lanzar sus verdades. Lo hizo durante una charla con Hugo Pérez, quien supo ser su entrenador en tiempos pasados.

Durante la conversación, Zavaleta contó al detalle los motivos de su decisión de no regresar a La Selecta. Esto, pese a haber sido buscado en varias oportunidades para la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. No aceptó los llamados.

El defensor de LAFC aseguró que su decisión no se trató de un enojo personal o de desacuerdos, sino que necesita preparar su vuelta en las mejores condiciones posibles. Desde el plano físico y profesional, necesita poder dar el 100% de él.

“Me importa ganar y me importa la selección nacional, y quiero llegar en la mejor condición física posible. Este año solo jugué un partido. No puedo prepararme para ser el mejor jugador que pueda estar en la cancha para La Selecta mañana, en una semana o en dos semanas”, explicó.

El Salvador en vilo: Eriq Zavaleta revela por qué no regresó a La Selecta en 2025

“Cuando tomaron ciertas decisiones como el despido de Hugo Pérez, me dio la sensación de que habían terminado con el proyecto de cara al 2026. Nunca me convencieron de otro proyecto, y eso es un factor importante para mí”, dijo.

“A menos que veas que esto sucede todos los días y que otros jugadores tienen éxito haciendo ciertas cosas, no entiendes su valor. Yo traté de dar ese ejemplo. Bajaban, descansaban después de los partidos, nunca fallaron, siempre profesionales”, contó.

“Ojalá muchos de los que vienen atrás se comportaran así, porque así lo cambiaría mucho lo que es el fútbol en El Salvador. Vienes de un ambiente donde tienes todo, llegas a una selección donde estábamos intentando construir ciertas cosas”, explicó.

“Estoy increíblemente orgulloso del tiempo que estuve en La Selecta y agradecido por todo lo que ustedes (Hugo Pérez y su cuerpo técnico) hicieron por nosotros. Espero que sigamos cambiando y mejorando para permitir que los jugadores salvadoreños desarrollen todo su potencial”, finalizó el defensor central.