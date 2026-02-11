Es tendencia:
José Giacone explota contra Unafut con un mensaje que retumba en Costa Rica: “Hubiésemos traído otra gente”

José Giacone no se guardó nada luego de la eliminación de Copa ante Puntarenas. Descubre lo que dijo el DT de Herediano.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

José Giacone explota contra Unafut
Tras la eliminación de Herediano del Torneo de Copa, luego de la derrota global frente a Puntarenas (3-1), José Giacone no ocultó su molestia y apuntó directamente contra Unafut por la planificación del calendario.

El técnico consideró que el certamen quedó “atravesado” por la seguidilla de compromisos y cuestionó con dureza que se programe en medio de otras competencias.

José Giacone en contra de Unafut

José Giacone se mostró disconforme con Unafut por el calendario y el desarrollo del torneo de la Copa Costa Rica, al considerar que la competencia quedó “atravesada” por la acumulación de partidos y compromisos.

Dejó entrever que, de haber querido priorizar otros objetivos, habría optado por poner un equipo alternativo, y cuestionó con ironía a quienes decidieron programar los partidos.

“Nosotros este torneo si hubiéramos querido poner todas las fichas hubiéramos traído otra gente. El torneo está como atravesado. No digo nada, esos son los genios que ponen este campeonato en medio de todo”, compartió José Giacone para Tigo Sports Costa Rica.

Lo que viene para Herediano

Cabe recordar que Herediano venía de empatar como visitante (1-1) ante LD Alajuelense por el Torneo Clausura, y ahora se encontró con esta dura eliminación de la Copa Costa Rica.

Ahora, con ese panorama el conjunto florense deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso, cuando reciba en casa a Cartaginés en busca de recuperar terreno.

