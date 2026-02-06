La historia entre Comunicaciones y Darwin Lom parece estar en sus últimos días después de que la FIFA decida intervenir. El delantero se entrena con The Strongest, pero aún no puede jugar un partido oficial debido a que no tiene el pase.

El equipo boliviano solicitó a la Federación de Fútbol de Guatemala que libere la ficha del delantero chapín. Sin embargo, desde el equipo crema le comunicaron que no lo habilite, ya que fundamentaron que Lom no había ejecutado la cláusula como correspondía.

El jugador, por su parte, se quedó en Bolivia debido a que considera que aplicó la cláusula de rescisión de contrato según el procedimiento establecido. Ante estas dos versiones, tanto de Lom como de Comunicaciones, la FIFA se metió y tomó una decisión.

FIFA obliga a Comunicaciones y a la Federación de Guatemala a liberar el pase de Lom

Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, FIFA obligó a la Federación de Guatemala a que libere el pase de Darwin Lom para que pueda ser finalmente inscripto por The Strongest para la Copa Libertadores y el campeonato boliviano.

Con esta postura, la casa madre del fútbol mundial ordena a los Cremas a tomar el dinero de la cláusula de Lom. Por lo tanto, el capítulo final de una extensa novela estaría llegando a su fin después de que la FIFA decidió involucrarse.

The Strongest quiere contar con Darwin Lom para el próximo partido de Copa Libertadores. El equipo de La Paz quiso contar con él para el duelo de ida de la primera fase, pero debió bajarlo de la lista ante la postura de Comunicaciones. Ahora, podría llegar para el martes a disputar la vuelta en búsqueda de avanzar a la fase dos. El primer juego fue 2-1 en favor de los bolivianos ante Deportivo Táchira. La revancha será en territorio venezolano.