Monterrey vs. Xelajú: a qué hora juegan y cómo ver el partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026

Este miércoles, en Monterrey, Xelajú se juega la clasifiación a los octavos de final de la Concachampions 2026.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Xelajú se juega la clasificación a octavos en Monterrey.
El 1-1 de la ida dejó una sensación rara: Xelajú se ilusionó con una noche histórica en Guatemala, pero Monterrey le apagó el festejo con un empate agónico que cambió por completo el mapa de la serie. Porque sí, el global está igualado… pero Rayados ya hizo lo que tenía que hacer afuera: marcó de visitante y ahora define en casa, en el BBVA, con el “detalle” que en Concachampions suele ser decisivo.

Para los Superchivos, la misión es clara y brava: ir a México a ganar o, como mínimo, forzar un empate con varios goles. Para Monterrey, el objetivo es más simple: cerrar la llave sin dejar dudas y evitar que el partido se convierta en una trampa.

Concachampions 2026: los millones de dólares que hay en juego para los seis equipos de Centroamérica

¿Cuándo juegan Monterrey vs. Xelajú?

El partido por la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026 será este miércoles a las 9.00 pm de Guatemala en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León

¿Cómo ver EN VIVO Monterrey vs. Xelajú?

En Centroamérica, el encuentro será transmitido por Disney+ e ESPN, mientras que en Estados Unidos podrá ser seguido por TUDN / ViX (español) y FOX Sports

Cómo quedó la serie: por qué Rayados está “mejor” aunque sea 1-1

  • Global: 1-1
  • Gol de visitante: Monterrey ya tiene uno (lo hizo en Guatemala)

Eso cambia los escenarios:

  • Si empatan 0-0: clasifica Monterrey (por gol de visitante).
  • Si empatan 1-1: hay tiempo extra (igualan global y goles de visitante).
  • Si empatan 2-2, 3-3, etc.: clasifica Xelajú (porque tendría más goles de visitante en la serie).
Qué necesita Monterrey para avanzar

Rayados clasifica si

  • Gana (por cualquier marcador)
  • Empata 0-0
  • Empata 1-1 y luego gana en tiempo extra o penales (si llega a esa instancia)

Qué necesita Xelajú para avanzar

Xelajú clasifica si

  • Gana en Monterrey (0-1, 1-2, 2-3, etc.)
  • Empata con goles desde el 2-2 en adelante (2-2, 3-3…)
  • Empata 1-1 y gana en tiempo extra o penales
Lo que no le sirve:

  • Empatar 0-0 (lo elimina el gol de visitante de Rayados)

