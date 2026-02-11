“Registrado”: Concacaf confirma la noticia que puede dejar fuera a Olimpia ante el América en la Concachampions 2026

América ya se prepara para finiquitar la llave contra Olimpia. Los Azulcremas tienen la ventaja 2-1 en el global y esperan pasar a octavos en su casa.

La gran novedad que presentan Las Águilas con respecto a la ida es que Concacaf ha aceptado el registro de uno de sus grandes fichajes, Raphael Veiga.

ver también Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar: “Tiren del carro”

América quiere que el brasileño haga su debut en el torneo frente a Olimpia y está programado para tener minutos. Esto puede ser una amenaza para la defensa del conjunto blanco.

Los clubes pueden incorporar futbolistas 48 horas antes de cualquier partido de la Champions Cup, siempre y cuando su mercado de fichajes esté abierto, también que el jugador sea registrado en su campeonato local.

León Lecanda, periodista de ESPN, también adelantó que el futbolista ya “está registrado”.

ver también Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde contra América por Concachampions

Los que si no podrán estar ante Olimpia es Vinicius Lima y al uruguayo Thiago Espinoza, a quien Eduardo Espinel conoce muy bien de su etapa en Uruguay.

El partido está programado para las 7:00 de la noche del 11 de febrero de 2026 y se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes.

Publicidad

Publicidad