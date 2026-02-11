Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Registrado”: Concacaf confirma la noticia que puede dejar fuera a Olimpia ante el América en la Concachampions 2026

Concacaf ha registrado uno de los grandes fichajes que el América hizo para este años. Ya es confirmado y puede enfrentar a Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
América se enfrenta a Olimpia en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions.
América se enfrenta a Olimpia en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions.

América ya se prepara para finiquitar la llave contra Olimpia. Los Azulcremas tienen la ventaja 2-1 en el global y esperan pasar a octavos en su casa.

La gran novedad que presentan Las Águilas con respecto a la ida es que Concacaf ha aceptado el registro de uno de sus grandes fichajes, Raphael Veiga.

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar: “Tiren del carro”

ver también

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar: “Tiren del carro”

América quiere que el brasileño haga su debut en el torneo frente a Olimpia y está programado para tener minutos. Esto puede ser una amenaza para la defensa del conjunto blanco.

Los clubes pueden incorporar futbolistas 48 horas antes de cualquier partido de la Champions Cup, siempre y cuando su mercado de fichajes esté abierto, también que el jugador sea registrado en su campeonato local.

León Lecanda, periodista de ESPN, también adelantó que el futbolista ya “está registrado”.

Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde contra América por Concachampions

ver también

Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde contra América por Concachampions

Los que si no podrán estar ante Olimpia es Vinicius Lima y al uruguayo Thiago Espinoza, a quien Eduardo Espinel conoce muy bien de su etapa en Uruguay.

El partido está programado para las 7:00 de la noche del 11 de febrero de 2026 y se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde contra América por Concachampions
Honduras

Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde contra América por Concachampions

Acá está la prueba: Concacaf da la derecha a Olimpia y pone en vilo al América para la Concachampions 2026
Honduras

Acá está la prueba: Concacaf da la derecha a Olimpia y pone en vilo al América para la Concachampions 2026

Hugo Pérez no se guarda nada en El Salvador y sale al cruce ante las críticas
El Salvador

Hugo Pérez no se guarda nada en El Salvador y sale al cruce ante las críticas

"Hubiésemos traído otra gente": José Giacone explota contra Unafut
Costa Rica

"Hubiésemos traído otra gente": José Giacone explota contra Unafut

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo