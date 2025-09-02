A Bolillo Gómez le preguntaron si Guatemala es favorita contra El Salvador y su respuesta descolocó a todos

Bolillo Gómez guiará a los futbolistas de El Salvador hacia lo que parece ser una verdadera hazaña histórica. Contra todo pronóstico, buscarán quebrar una racha superior a 40 años sin clasificarse a la máxima cita. No van desde España 1982.

La Selecta asumirá prontamente los dos primeros partidos de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Tanto la prensa como la mayoría de la afición no tiene a este equipo como favorito al boleto directo, ni tampoco al repechaje.

ver también Concacaf lo confirma: Nicaragua propina un duro golpe a El Salvador mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

La Selecta comparte el Grupo A del cierre con Panamá, Surinam y Guatemala. El primero de la división se quedará con el ticket directo, mientras que el escolta va a tener que quedar entre los dos mejores segundos para el repechaje de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Aunque la opinión pública no los coloque en ninguna de esas posiciones, los de Gómez harán su mejor intento en septiembre, octubre y noviembre. En la opinión del entrenador, no es un problema que los descarten antes del debido tiempo.

ver también “Somos perjudicados”: Bolillo Gómez enciende las alarmas en El Salvador mientras Guatemala sueña con el Mundial 2026

Bolillo Gómez prefiere que La Selecta no sea favorita para Eliminatorias al Mundial 2026

Bolillo Gómez se mostró tranquilo con el lugar que El Salvador ocupa de cara al cierre del proceso clasificatorio. La mayoría de las opiniones se inclinan a pensar que Panamá se quedará con el grupo, mientras que Guatemala será el escolta.

Publicidad

Eso no tiene nada negativo desde la visión de Gómez. El entrenador aclaró que prefiere llegar en silencio, aunque eso no le quita presión alguna. Su deseo y el de todos sus hombres es clasificar al Mundial 2026. Dejarán todo por lograrlo.

Publicidad

“Mejor que nos den como Cenicienta. No es menos presión, porque la presión si la tenemos y a máquina. La presión, las ganas de ir al Mundial, las ganas de competir de la mejor manera. Todo el mundo nos tiene ahí, como el equipo más liviano, pero bueno. Esperemos poder darle una sorpresa a todo el mundo”, sentenció el técnico.

Publicidad

Tweet placeholder

Eliminatorias al Mundial: cuándo juega El Salvador

Visita vs. Guatemala, 4 de septiembre.

Local vs. Surinam, 8 de septiembre.

Local vs. Panamá, 10 de octubre.

Local vs. Guatemala, 14 de octubre.

Visita vs. Surinam, 13 de noviembre.

Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

Publicidad