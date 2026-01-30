“Perdí la confianza”: Fue figura de Alianza, perdió regularidad, salió de manera sorpresiva y ahora brilla en su nuevo club

El Inter FA vive un momento positivo en el Torneo Clausura 2026, pero dentro del plantel el mensaje es claro: no hay espacio para la relajación. Así lo expresó el delantero Emerson Mauricio, quien valoró el presente del equipo, aunque advirtió que todavía queda un largo camino por recorrer en la lucha por los primeros puestos.

El atacante destacó la fortaleza del plantel y la capacidad de reacción que ha mostrado el grupo en las últimas jornadas, factores que considera clave de cara al próximo desafío ante Luis Ángel Firpo, un rival al que calificó como exigente. “Nuestra plantilla es grande, nos hemos recuperado bien. El duelo contra Firpo es complicado”, señaló durante una transmisión.

En el plano personal, Mauricio se refirió al proceso que atravesó tras perder continuidad en Alianza y sufrir una lesión, situaciones que afectaron su rendimiento y su confianza dentro del campo. El delantero reconoció que no fue un momento sencillo. “Siento que perdí la confianza por no estar jugando mucho y no tener minutos; con la lesión me costó encontrar el ritmo de juego”, explicó.

Pese a ello, el futbolista aseguró que ha logrado reencontrarse con su mejor versión, impulsado en gran parte por el respaldo del cuerpo técnico, un elemento que considera determinante para recuperar protagonismo en el equipo.

“La confianza del entrenador es importante. Eso te ayuda a estar preparado, a jugar todos los partidos y a rendir dentro del campo porque creen en mí”, afirmó el atacante, quien ahora suma minutos y responde con buen nivel en el césped.

Finalmente, Emerson Mauricio fue claro sobre el objetivo colectivo del Inter FA en este Clausura 2026. La prioridad, según indicó, es alejarse de la tabla acumulada y consolidarse en la parte alta de la clasificación. “La meta era pelear los puestos de arriba. Lo estamos haciendo bien, pero no podemos relajarnos, porque todavía no hemos ganado nada”, concluyó.