“No tiene arreglo”: Bolillo Gómez recibe la peor sentencia mientras pelea con Guatemala y Panamá por no quedarse fuera del Mundial 2026

El técnico Hernán “El Bolillo” Gómez vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez no solo por los malos resultados de la Selección de El Salvador en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, sino también por el reencuentro mediático con un viejo enemigo: Jorge Luis Pinto. El entrenador colombiano atraviesa uno de sus momentos más difíciles, prácticamente sin opciones de clasificar al Mundial del 2026, lo que ha generado una lluvia de críticas hacia su gestión.

El fracaso de El Salvador bajo el mando del Bolillo ha despertado cuestionamientos por parte de la prensa y de exentrenadores del área, entre ellos Jorge Luis Pinto, quien no dudó en pronunciarse. El exseleccionador de Costa Rica habló con el periodista panameño Chepe Bomba, recordando su conflictiva relación con Gómez, la cual se mantiene rota desde su bochornosa pelea en la Copa Centroamericana del 2017.

Jorge Luis Pinto lanza crítica al Bolillo Gómez

“Eso no tiene arreglo, ojalá pueda hacer un buen trabajo, que cumpla con sus cosas, que mejore porque no ha tenido la suerte de sacar puntos de local”, declaró Pinto, dejando claro que no existe reconciliación posible con su compatriota. Además, señaló que su distancia con Gómez se debe a diferencias de principios y de conducta profesional. “Está rota la relación, totalmente, yo no he peleado con nadie, he visto los hechos, las cosas, soy un hombre de principios y todos lo saben”, afirmó con contundencia.

La disputa entre ambos estrategas se remonta al 2017, cuando Hernán Darío Gómez dirigía a Panamá y Pinto estaba al frente de Honduras. Durante un encuentro por la Copa Centroamericana, los técnicos protagonizaron un altercado que trascendió lo deportivo y se convirtió en un episodio mediático que dio la vuelta al mundo, dejando huellas que, ocho años después, aún no cicatrizan.

Mientras tanto, el presente de El Bolillo Gómez con La Selecta no es alentador. El equipo salvadoreño acumula una serie de resultados negativos que lo han dejado prácticamente sin margen de error en la clasificación rumbo al Mundial 2026. La afición y la prensa local piden cambios urgentes, mientras el estratega intenta sostener su proyecto en medio de la tormenta.

El nuevo enfrentamiento verbal con Jorge Luis Pinto solo añade más presión a un Bolillo Gómez cuestionado dentro y fuera del campo. Su futuro al frente de El Salvador parece incierto, y la sombra de aquel conflicto con Pinto revive justo cuando su carrera necesita serenidad. Lo cierto es que la polémica entre ambos técnicos colombianos sigue tan viva como en aquel 2017 que marcó sus destinos.