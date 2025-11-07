Es tendencia:
El Salvador no lo esperaba: Bolillo Gómez suma un refuerzo sorpresa para las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selecta sumó un jugador importante para el entrenador de cara a los desafíos venideros.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El Salvador no vio venir el refuerzo que Bolillo Gómez sumó para Eliminatorias al Mundial 2026.
© rrssEl Salvador no vio venir el refuerzo que Bolillo Gómez sumó para Eliminatorias al Mundial 2026.

El Salvador está complicado en estas Eliminatorias al Mundial 2026 ya que para el dolor de sus aficionados, el equipo no depende de sí mismo en la lucha por el boleto a la máxima competencia.

Hernán Darío Gómez analizó el rendimiento de La Selecta y decidió meter mano para ir a por la gesta heroica. Entre tantos pedidos, consiguió el cierre de una de las incorporaciones que más pidió para este último tramo del proceso Concacaf.

Bukele contradice los dichos de Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador y le marca la cancha: "Con ningún entrenador"

Bukele contradice los dichos de Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador y le marca la cancha: “Con ningún entrenador”

Se trata de Adán Clímaco, el joven defensa del Pérez Zeledón de Costa Rica que se sumó al trabajo con el resto del grupo. Lo hizo este jueves, para el cronograma que Bolillo preparó dentro de las instalaciones de FESA para todos sus dirigidos.

Bolillo Gómez sumó a Adán Clímaco como legionario en Eliminatorias al Mundial

Adán Clímaco tiene 24 años y si bien nació en San José de Costa Rica, defiende a la bandera de El Salvador. Juega en Municipal Pérez Zeledón desde que inició julio del corriente año. Disputó cuatro partidos, sin hacer goles ni dar asistencias.

Clímaco es el segundo legionario que se une a los entrenamientos de La Selecta. Desde el domingo, el delantero Francis Castillos se encuentra concentrado bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez. Llegó procedente del Antoniano de España.

El equipo prepara su quinto partido de fase final. Será ante Surinam el próximo 13 de noviembre. La lista definitiva se anunciará hoy e incluirá a Tomás Romero, Joshua Pérez, Brayan Gil Hurtado y Nathan Ordaz como otros legionarios.

¿Cuándo juega El Salvador por la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026?

  • Visita vs. Surinam, 13 de noviembre.
  • Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.
