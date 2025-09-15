Nathan Ordaz continúa siendo la gran sensación de la Selección de El Salvador. El extremo izquierdo se ha convertido en una pieza habitual de Los Ángeles FC y en La Selecta es la figura que todos quieren ver en cada presentación de los dirigidos por el Bolillo Gómez.

Para sumarle noticias positivas a su gran crecimiento, en las últimas horas Ordaz recibió una actualización en su valor de mercado que lo encarece aún más de cara a una futura venta.

ver también Al hospital: Preocupación del Bolillo y El Salvador por la lesión de uno de sus jugadores

Nathan Ordaz, el jugador más caro de La Selecta del Bolillo Gómez

De acuerdo al sitio Transfermarkt, el Chelito tiene un precio de 1.2 millones de euros. Antes de la actualización, el valor de la joya salvadoreña no superaba los 800 mil euros. Gracias a este nuevo costo, se posiciona como el futbolista salvadoreño más caro de los que representan a La Selecta.

Publicidad

Publicidad

El valor actualizado de Nathan Ordaz.

Cabe aclarar que Alex Roldán, según el sitio mencionado, tiene un valor de 4 millones de euros siendo este el más caro entre los cuscatlecos. Sin embargo, por razones ya conocidas, renunció al seleccionado salvadoreño, por lo que Ordaz toma esa posta en el primer lugar entre los Azules.

Publicidad

De esta manera, Brayan Gil deja de estar en el primer lugar entre los seleccionados por Bolillo Gómez. El delantero del Baltika Kaliningrad tiene un precio de 1 millón de euros, valor que ahora ya superó el mencionado Nathan Ordaz.

Publicidad

El podio entre los que integran La Selecta lo completa el portero de Alianza, Mario González. El de San Miguel, que ha sido una de las grandes figuras en la victoria ante Guatemala, tiene un costo de 275 mil euros.