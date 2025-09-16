Bukele confirma un cambio drástico en El Salvador y Bolillo Gómez ya lo sabe: “No hay tiempo que perder”

El Salvador se encuentra en cercanías a obligaciones sumamente importantes, tal como lo son las Eliminatorias al Mundial 2026. Para eso, las autoridades trabajan casi a la par de los diferentes cuerpos técnicos y cada grupo de esos futbolistas.

Mientras Hernán Darío Gómez prepara las presentaciones de La Selecta para los dos encuentros respectivos a octubre, Yamil Bukele lo anotició de otros cambios importantes. Dos incorporaciones llegaron tras la insistencia del titular de INDES.

Bukele dio la bienvenida a Eduardo Lara y José Helmer Silva. Lo hizo a través de sus redes sociales, junto con un mensaje que no pasó desapercibido para quienes lo observaron. En el envío, dio a entender que los necesita activos urgentemente.

“Dijimos que no había tiempo que perder. Bienvenidos, profesores Eduardo Lara y José Helmer Silva. Seguimos juntos, construyendo el camino”, posteó el presidente del Instituto Nacional de los Deportes Salvadoreños, y una foto junto a ambos.

No se detalló el cargo que ocupará Eduardo Lara, pero Yamil Bukele explicó en reiteradas oportunidades que lo veía con perfil ideal para ser Director Deportivo de FESFUT. Esto se debe, principalmente, a su amplia experiencia comprobable.

Para Bukele es fundamental contar con una figura de nivel internacional. Piensa que eso le dará la posibilidad de elevar la competitividad de todas las selecciones nacionales. Además, ayudaría a establecer una hoja de ruta para el desarrollo.

La incorporación de Lara y Silva no solamente se busca mejorar el rendimiento a nivel deportivo, sino también profesionalizar la estructura de trabajo. Es de orden primordial darle a los equipos las herramientas necesarias para que triunfen.