Concacaf no lo puede evitar: El Salvador le roba una figura a otra selección y ya entrena para el Mundial

El Salvador confirmó el robo de una figura que brillaba en otra selección de esa misma región. Nada puede hacer Concacaf sobre el caso. El futbolista se entrena con sus nuevos compañeros de cara a la Copa del Mundo. Es un gran escándalo.

Se trata de Alexander White, quien disputó el Premundial de Concacaf bajo los colores de la Selección Sub-17 de Jamaica. Actualmente, se sumó a los trabajos de preparación con sus pares salvadoreños. Estará dentro del plantel del Mundial.

Alexander White, la figura de Jamaica que se sumó a la Selección Sub-17 de El Salvador (rrss).

La competencia será en el mes de noviembre. Por su parte, el técnico Juan Carlos Serrano dijo que este jugador se tendrá que ganar el puesto. Si bien estará en la convocatoria, el entrenador le dará prioridad a los que consiguieron clasificarse.

White nació en Toronto, Canadá. Tiene 17 años y juega como defensa. Si bien su desempeño agradó a las autoridades jamaiquinas, solamente jugó 45 minutos del partido entre The Reggae Boyz y sus pares pertenecientes a estas Islas Caimán.

El Salvador sufre una dura sentencia para Eliminatorias al Mundial 2026

Concacaf confirmó las sedes en las que se jugará la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Lo hizo a través de un comunicado oficial, con el cual le propinó un duro golpe a Hernán Darío Gómez. Esto llega en momento de definiciones.

Si bien Bolillo insistió a las autoridades de la FESFUT para poder jugar todos sus partidos de local en el Estadio Cuscatlán, el ente regulador hizo oficial al Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, tanto para septiembre como para octubre.

Cuscatlán albergará el multitudinario recital que los Gun’s and Roses brindarán el 4 de octubre. Por ende, puede que todo el movimiento realizado comprometa el estado del campo de juego para enfrentar a Panamá el 10 y Guatemala el 14.