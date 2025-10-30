Bolillo Gómez sorprende a Panamá y Guatemala: El Salvador suma un nuevo goleador para el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026

El Salvador está complicado en las Eliminatorias al Mundial 2026. Al haber caído tres veces consecutivas en condición de local, solamente tiene tres puntos. Ya no depende solamente de los resultados que obtenga para lograr la clasificación.

La Selecta ocupa el último lugar del Grupo A, liderado por Surinam. Por su parte, Panamá hace las veces de escolta con las mismas unidades que el puntero, pero menos goles a favor. En tanto, Guatemala está en el tercer puesto de la división.

Por todo esto, Hernán “Bolillo” Gómez necesitó dar un gran volantazo en su lista respectiva al mes de noviembre. Entre tantos nombres, sorprendió la aparición del futbolista Michel Mercado, recientemente nacionalizado como salvadoreño.

La convocatoria de Hernán Darío Gómez en El Salvador para Eliminatorias al Mundial 2026.

Bolillo Gómez sorprende a La Selecta: va Michell Mercado para Eliminatorias al Mundial

Michell Mercado renovó su contrato con Alianza FC para esta temporada. Nacido en Colombia, Mercado ya cumplía con todos los requisitos para recibir de una vez su documentación salvadoreña. A partir de ahí, con “Bolillo” Gómez al poder en El Salvador, se intensificaron los rumores sobre una posible citación.

Este delantero de 34 años disputó 19 partidos en lo que va de la temporada, para los que logró marcar seis goles y otorgar dos asistencias. Históricamente, como jugador Albo, se hizo con dos Torneos Apertura y tres Torneos Clausura.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de El Salvador en la fase final de Concacaf