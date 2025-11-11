Keylor Navas, muy lejos de Casillas y Courtois: el ranking de los mejores porteros del Real Madrid que indigna a Costa Rica

La prestigiosa revista Sports Illustrated elaboró un ranking que destaca a los 15 mejores guardametas que han defendido el arco del Real Madrid, equipo que podría argumentarse es el más grande en la historia del fútbol internacional.

Sin embargo, la posición de Keylor Navas en este listado no caerá bien entre los fanáticos de Costa Rica, ya que el tricampeón de la Champions League ni siquiera ha logrado entrar al Top 5.

Los 15 mejores arqueros del Real Madrid (según Sports Illustrated)

15- Santiago Cañizares

Ganó una Liga y una Supercopa de España con el Madrid. Jugó en el primer equipo desde 1994 hasta 1998 y luego también formó parte de la selección española.

14- Agustín

Atajó durante la era dorada de los ’80, alternándose en la titularidad con otros guardametas.

13- José Bañón

Fue uno de los primeros guardametas que se asentó en la posición para el Real Madrid. Estuvo desde 1943 hasta 1949 en la posición de arquero titular del conjunto merengue y ganó la Copa del Rey del 47.

12- César Sánchez

Entre 2000 y 2005, se encargó de competir con Iker Casillas por la posición de guardameta. Fue el arquero titular en la conquista de la Champions League del 2002.

César Sánchez (Getty Images).

11- Agustín Rodríguez

Siempre a la sombra de Buyo, Rodríguez estuvo por 10 años en la institución, desde 1980 hasta 1990. Conquistó una Copa de la UEFA, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 1 Copa de la Liga y 3 Supercopas de España.

10- Antonio Betancort

Estuvo en dos etapas en el Real Madrid, entre 1961-1962 y 1963-1971. Ganó la sexta Copa de Europa y seis campeonatos de La Liga.

9- Bodo Illgner

El arquero alemán era el dueño del arco merengue a finales de los 90. Ocupó la portería desde 1996 hasta 2001, cuando perdió el puesto ante un joven Iker Casillas.

Bodo Illgner (Getty).

8- Mariano García Remón

Se mantuvo en el club por muchos años, desde 1971 hasta 1986. Compartió la posición con Miguel Ángel y conquistó 7 Ligas, 4 Copas del Rey, 2 Copas de la UEFA y 1 Copa de la Liga.

7- Juanito Alonso

Alonso estuvo en el equipo desde 1949 hasta 1960, consiguiendo 4 Copas de Europa, 4 Ligas y 2 Copas Latinas.

6- Keylor Navas

“El nacido en Costa Rica jugó desde 2014 hasta 2019, siendo figura clave de una de las épocas más exitosas del club merengue. Sus atajadas hicieron que el equipo ganara 1 Liga, 3 Ligas de Campeones, 1 Supercopa de España, 4 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Los aficionados le tienen un cariño especial por su influencia en las conquistas europeas”, destacó Sports Illustrated sobre el legendario arquero de Costa Rica.

Keylor Navas (Getty Images).

5- Miguel Ángel González

Desde 1968 hasta 1986 estuvo defendiendo el arco del Real Madrid. Conquistó 8 Ligas, 5 Copas del Rey, 2 Copas de la UEFA y una Copa de la Liga.

4- Paco Buyo

Defendió el arco del Real Madrid desde 1986 hasta 1997, siendo uno de los arqueros más queridos por la afición. Ganó 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

3- Thibaut Courtois

El belga es el actual guardameta del club. Considerado uno de los mejores del mundo en su posición, con el uniforme merengue Courtois ya ha conquistado 3 Ligas, 2 Ligas de Campeones, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Mundiales de Clubes y 2 Supercopas de Europa.

Thibaut Courtois (Getty Images).

2- Ricardo Zamora

El trofeo al mejor guardameta de cada temporada en España lleva su nombre, por todo lo que significó y el legado que dejó en el balompié. Ganó 2 Ligas y 2 Copas del Rey con la institución.

1- Iker Casillas

No podía ser de otra manera: Casillas no solo es considerado el mejor arquero en la historia del Real Madrid, sino del fútbol español en general. Con el equipo blanco conquistó 3 Ligas de Campeones, 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 2 Copas Intercontinentales, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa.

Iker Casillas (Getty Images).