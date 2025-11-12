Hizo de menos a Keylor Navas: Iker Casillas no necesitó palabras para emitir una fuerte sentencia sobre el portero de Costa Rica

Una dinámica aparentemente inofensiva se convirtió en tema de conversación mundial y dejó una sensación amarga entre los aficionados costarricenses. El exguardameta del Real Madrid y campeón del mundo con España, Iker Casillas, protagonizó un video viral en el canal del creador de contenido Adri Contreras, en el que muchos interpretaron un gesto de menosprecio hacia Keylor Navas, uno de los porteros más exitosos en la historia del club merengue.

El reto consistía en un sencillo juego titulado “Quédate callado hasta que diga un portero mejor que tú”. Contreras fue mencionando una lista de nombres que incluía a varios de los mejores arqueros de los últimos tiempos: Manuel Neuer, Edwin van der Sar, Wojciech Szczęsny y Keylor Navas, entre otros.

¿Cuál es el gesto que podría molestarle a Keylor Navas?

Durante cada mención, Iker Casillas permaneció en silencio, incluso bromeando en un momento al hacerse el dormido, como insinuando que ninguno de los porteros nombrados lo superaba.

Sin embargo, cuando el influencer mencionó el nombre de Gianluigi Buffon, el histórico capitán del Real Madrid finalmente rompió su silencio y reconoció:

“Buffon, sí. Ese sí”.

El detalle no pasó desapercibido. La reacción de Casillas ante el nombre de Keylor Navas generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente entre los aficionados ticos y seguidores del guardameta de Pumas de México, quienes consideraron que el español fue poco respetuoso con quien compartió vestuario en el Real Madrid y con quien incluso compitió directamente por el arco blanco.

Publicidad

Publicidad

ver también Keylor Navas, muy lejos de Casillas y Courtois: el ranking de los mejores porteros del Real Madrid que indigna a Costa Rica

Navas, recordemos, fue titular en las tres Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018) que el club conquistó bajo la dirección de Zinedine Zidane, consolidándose como una de las piezas fundamentales del ciclo más exitoso en la historia reciente del Madrid.

El gesto de Casillas fue interpretado por algunos como un intento de mantener su postura competitiva, pero para otros fue una muestra de falta de reconocimiento hacia uno de los porteros más laureados de América.