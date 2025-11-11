Leyendas confirmadas en Costa Rica: estos son los ídolos del Barcelona y Real Madrid que jugarán en San José

El próximo 7 de febrero, el Estadio Nacional del INS, en San José, será el epicentro de un evento histórico para los aficionados al fútbol en Costa Rica. Ese día, la capital tica albergará una nueva edición del Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona.

Este partido reunirá a varias de las máximas glorias de los dos clubes más grandes del planeta, y representará una oportunidad única para que los costarricenses puedan ver de cerca a figuras que marcaron una era en el fútbol mundial.

Figuras confirmadas para el Clásico de Leyendas

La organización del evento confirmó este martes que al menos cuatro superestrellas de cada equipo estarán presentes en el terreno de juego de la “Joya de La Sabana”, acompañadas por otros viejos conocidos merengues y culés.

Entre los nombres más esperados se encuentran el histórico guardameta Iker Casillas y José María Gutiérrez “Guti”, ídolo del mediocampo merengue. Por el lado del Barcelona, la gran atracción será el brasileño Ronaldinho.

Ronaldinho jugará en Costa Rica (Getty Images).

El domingo pasado, durante el Clásico de Leyendas en El Salvador, participaron estrellas como Vítor Baía, Carles Puyol, Juan Pablo Sorín, Yaya Touré, Phillip Cocu, Ludovic Giuly, Javier Saviola y Nolito en el cuadro azulgrana; y por parte del Madrid, Iker Casillas, Pepe, Guti, Julio Baptista, Steve McManaman y Raúl Bravo. Muchos de ellos podrían repetir en Costa Rica, garantizando un espectáculo de primer nivel.

Keylor Navas denfenderá el arco merengue en el Clásico de Leyendas (Getty Images).

En los banquillos estuvieron Albert Ferrer dirigiendo al Barcelona y José Antonio Camacho al Real Madrid. El conjunto culé se impuso 2-0 con goles del argentino Javier Saviola.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los boletos ya se encuentran disponibles y sus precios van desde los ₡52.000 hasta los ₡502.000, dependiendo del sector y las experiencias incluidas. Los paquetes más exclusivos ofrecen la posibilidad de asistir a los entrenamientos previos, participar en una cena especial y disfrutar de una fiesta privada con las estrellas después del encuentro.