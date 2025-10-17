“Es oficial”: El Salvador alucina con la figura que se incorporará a un gigante de Europa

El Salvador alucina con la incorporación de una de sus más grandes figuras a un equipo gigante del fútbol de Europa. La Noticia se oficializó con un video que a más de uno le sacó una sonrisa y un buen par de lágrimas. Es nostalgia pura.

Jorge “Mágico” González formará parte del cotejo de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, que se disputará en el recinto que lleva su nombre. Será el sábado 8 de noviembre a las 19.00 horas locales. El ídolo volverá a vestirse de blaugrana.

“Lo histórico ya lo hicimos, ahora viviremos algo Mágico. ES OFICIAL, Jorge volverá a vestir la camiseta del Barcelona en casa”, posteó la cuenta oficial. “Ya hubo una vez, aquella ocasión. Hoy la vestiremos en nuestra casa“, sentenció González.

Las localidades ya están a la venta a través de funcapital.com. General vale $65, Oriente está $115, Tribuna Alta $165 y Tribuna Baja $275. La General Norte está agotada, mientras que la Baja incluye la asistencia a un entrenamiento abierto.

El Salvador alucina: el regreso del Mágico González al Barcelona, para el Clásico

Jorge “Mágico” González revivirá una leyenda que tuvo su origen varias décadas atrás, relacionada al interés del Barcelona por ficharlo. David Vidal, que supo ser su entrenador en Cádiz, reveló que Johan Cruyff expresó su deseo de llevárselo.

Esa historia suma un giro particular, en el que González viste la camiseta del club blaugrana para una gira de amistosos en 1984. Acompañó a la plantilla en unos encuentros amistosos. En esa plantilla había figuras tales como Diego Maradona.

Una versión popular cuenta que Mágico estuvo entreverado en un hecho que dio con la activación de una alarma de incendios en el hotel, episodio que complicó la integración del futbolista a la plantilla culé. Ahí se descartó darle continuidad.