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“Otro gran paso”: Brayan Gil consigue en Rusia el logro que celebra todo el El Salvador

El delantero de La Selecta sumó un importante récord que le da una mayor valoración en Rusia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El delantero sigue sumando goles.
© BaltikaEl delantero sigue sumando goles.

Brayan Gil está jugando una temporada increíble en la máxima categoría de Rusia. El delantero de la Selección de El Salvador es el goleador de su equipo en la competencia doméstica y acaba de alcanzar una marca histórica gracias a sus anotaciones.

Este domingo, Gil marcó su gol número 13 contra Dynamo Majachkalá en el empate por 2-2 y alcanzó el segundo puesto de los máximos artilleros del fútbol ruso en esta campaña 2025-2026.

Gil está a uno de su compatriota Córdoba. Foto: Transfermarkt

Gil está a uno de su compatriota Córdoba. Foto: Transfermarkt

Este gol significó que el delantero de La Selecta lograra anotarse en la historia del Baltika Kaliningrad. Brayan cortó una histórica racha que llevaba 30 años vigente en el equipo al que pertenece actualmente.

Brayan Gil hace historia en Rusia y rompe una récord que lo pone en la cima del Baltika

Brayan Gil llegó a los 13 goles en una misma temporada y, según la información del periodista Rodrigo Velis, superó los 12 que había hecho el ruso Sergey Bulatov en 1996 en la máxima categoría de Rusia. De esta manera, se convirtió en el máximo anotador en una sola campaña con el Baltika. “Otro gran paso para uno de los legionarios más destacados del momento“, comentó el periodista.

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Además de superar el récord de Bulatov, Gil tiene la posibilidad de seguir estirando su marca. Al Baltika aún le quedan siete partidos por disputar en la Premier League de Rusia.

El Baltika mantiene sus posibilidades de campeonar. Actualmente, su equipo ocupa la cuarta posición y se encuentra a nueve puntos del líder Krasnodar. Suena difícil debido a que le sacan tres partidos de ventaja con siete por jugarse. No obstante, existen chances matemáticas.

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En síntesis

  • Brayan Gil alcanzó 13 goles con el Baltika Kaliningrad en la liga de Rusia.
  • El salvadoreño superó el récord de 12 goles de Sergey Bulatov en una misma temporada vigente desde 1996.
  • El Baltika ocupa la cuarta posición a nueve puntos del líder a falta de siete jornadas.
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