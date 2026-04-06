Agente de Brayan Gil rompió el silencio: reveló de qué países buscan al salvadoreño tras su fichaje fallido por Fluminense

Brayan Gil podría estar disputando sus últimos partidos como futbolista de FC Baltika. El delantero salvadoreño está teniendo una gran producción esta temporada, con 13 goles en 23 partidos en la Liga Premier de Rusia, y ya tiene pretendientes para el próximo mercado de fichajes.

A mitad de año, cuando los ojos del mundo del fútbol se centren en el Mundial 2026, a Gil le podría surgir una nueva oportunidad para su prometedora carrera si así lo permite la directiva del club de Kaliningrado, que lo tasó en 5 millones de euros luego de que lo buscara Fluminense de Brasil.

ver también “Otro gran paso”: Brayan Gil consigue en Rusia el logro que celebra todo el El Salvador

El padre y representante del jugador, Cristian Gil Mosquera, confirmó que las charlas no prosperaron porque la ventana de traspasos había cerrado cuando se acercó el Flu, además de otros motivos que no reveló. Pero también dio una pista de lo que se puede venir para el seleccionado de El Salvador.

Otros clubes están sondeando a Brayan Gil

En diálogo con el periodista Rodrigo Velis, el represente aseveró: “Pues en realidad ahora hay muchas pretensiones, pero la última palabra la tienen los rusos. Hay equipos en Rusia, en Arabia… Hay que esperar a ver para dónde lo tiene Dios. De que va a salir, pues esa es la idea. Que salga para una mejor liga o un equipo donde va a estar mucho mejor económicamente”.

Recordemos que Brayan Gil firmó contrato con Baltika hasta mediados de 2029, por lo que no será fácil que lo dejen ir. Más aún si el interesado es otro equipo ruso y tomando en consideración el buen momento que atraviesa el ariete de 1,85 metros y 24 años.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Otro de los factores que podría trabar su salida es el visto bueno de la UEFA al proceso de licencia que inició Baltika para competir en Europa League o Conference League en la temporada 2026/2027. Recordemos que los equipos de aquel país fueron vetados de las competencias internacionales por la guerra que Rusia sostiene con Ucrania.

En diciembre, el propio Gil había reconocido que llegaron ofertas por él. Pero, naturalmente, no dio mayores detalles. ¿Dará el salto a una mejor liga?

Publicidad

Datos clave

Mercado abierto: tras el pase fallido al Fluminense , el agente de Brayan Gil confirmó que clubes de Arabia Saudita y la propia Rusia están interesados en el delantero.

tras el pase fallido al , el agente de confirmó que clubes de y la propia están interesados en el delantero. Precio de salida: el FC Baltika tasó la ficha del goleador salvadoreño en 5 millones de euros , una cifra base para iniciar negociaciones en el próximo mercado de fichajes.

el tasó la ficha del goleador salvadoreño en , una cifra base para iniciar negociaciones en el próximo mercado de fichajes. Contrato vigente: pese al deseo de salir a una liga de mayor nivel, el atacante de La Selecta tiene contrato firmado en Kaliningrado hasta mediados de 2029.