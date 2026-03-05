Mario González causa impacto en Costa Rica con unos datos que muy pocos pueden presumir

El portero salvadoreño Mario González volvió a destacar en el fútbol de Costa Rica tras convertirse en una de las figuras del empate 0-0 de San Carlos ante Puntarenas FC en condición de visitante. El guardameta cuscatleco firmó una actuación sólida bajo los tres palos, respondiendo con atajas determinantes que permitieron a los Toros del Norte rescatar un punto valioso en una cancha complicada.

Durante el compromiso, González mostró seguridad, reflejos y liderazgo en momentos clave del partido. Sus intervenciones oportunas evitaron que el conjunto local pudiera romper el cero, convirtiéndose nuevamente en uno de los pilares del equipo costarricense en el actual torneo.

Los números respaldan el impacto del arquero salvadoreño en el Clausura 2025-26 de la Primera División de Costa Rica. En cinco de los nueve partidos que ha disputado ha logrado mantener su valla invicta, lo que representa un 56% de porterías a cero, estadísticas que lo colocan como uno de los porteros más consistentes del campeonato.

Además, el rendimiento colectivo del equipo también ha sido positivo cuando Mario González está en el campo. Con el salvadoreño defendiendo el arco, San Carlos ha sumado 17 de 27 puntos posibles, lo que equivale a un 63% de efectividad, datos que reflejan la importancia del guardameta en el funcionamiento del conjunto norteño, según registros del periodista Tomás Fonseca.

En la tabla de posiciones, San Carlos se ubica en la tercera posición con 17 puntos en 10 jornadas, igualado en unidades con CS Cartaginés, aunque con mejor diferencia de goles. El equipo mantiene así una campaña competitiva que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato tico.

Tras el encuentro, Mario González agradeció el apoyo constante que recibe desde su país. El arquero destacó que ese respaldo lo motiva a seguir trabajando para poner en alto el nombre de El Salvador, algo que también es valorado por el técnico de la selección nacional Hernán Darío Gómez, quien lo considera uno de los referentes en el nuevo proceso de la Azul y Blanco.

