Le da la espalda a El Salvador: el mensaje de Alex Roldán que nadie en La Selecta puede creer mientras Bolillo Gómez se queda fuera del Mundial 2026

El Salvador cayó ante Guatemala en el Estadio Cuscatlán y complicó aún más sus posibilidades de participar en la próxima Copa del Mundo. Fue por 1-0 y con el aliento de su gente, mas no del propio Alex Roldán.

Mientras La Selecta se jugaba casi todas sus chances contra La Bicolor, Roldán no tuvo mejor idea que postear en X algo relacionado al amistoso entre Estados Unidos y Australia, donde su hermano fue figura y pudo otorgar dos asistencias.

El defensor nació en California pero se nacionalizó salvadoreño. Vistió la camiseta de la Selección Nacional en 25 ocasiones, dentro de las cuales logró marcar tres goles oficiales. Todo lo mencionado pasó bajo la dirección técnica de Hugo Pérez.

Tiempo después, Alex anunció su renuncia indeclinable al equipo mayor y nunca más volvió a aceptar una convocatoria. No participó de los ciclos encabezados por David Dóniga, así como tampoco lo hizo en el presente de Hernán Gómez.

Bolillo Gómez habló de El Salvador, con pocas chances en Eliminatorias al Mundial

“Aquí nos pueden señalar a nosotros, a los jugadores, la Selección. El problema no está ni en nosotros ni en la selección, es más de fondo”, expresó el entrenador de El Salvador, con la declaración en la que dejó entrever lo que ocurre adentro.

“Llevamos seis meses y no somos culpables de no ir al Mundial, no somos culpables de lo que está viviendo la Selección. La Federación iba a ser sancionada y cerrada, muchas cosas debieron solucionarse con rapidez”, explicó Hernán Darío Gómez.

“El Salvador, como Selección, debe tener mucho trabajo por delante, para que los futbolistas lleguen con más tranquilidad. Ni estos muchachos ni nosotros somos los culpables, el problema viene de mucho antes”, finalizó Bolillo con total firmeza.