Llega desde España: todo El Salvador consternado con la noticia que involucra a Real Madrid y Barcelona

El Salvador entero se encuentra consternado con la noticia que involucra tanto al Real Madrid como al Barcelona. La información llegó desde Europa y generó una verdadera explosión entre los aficionados. Soñaron con esto durante toda la vida.

Según confirmó el periodista Rodrigo Velis a través de su cuenta oficial de X, una nueva versión del Clásico de España tendrá lugar en tierras salvadoreñas. Parece tratarse de un encuentro protagonizado por las leyendas de ambas instituciones.

“Exclusiva: ¡El Clásico entre Real Madrid y Barcelona se jugará en El Salvador! Tal como lo leen, el país será sede de una experiencia de llena de fútbol, simplemente espectacular”, sentenció el reportero con una imagen de las grandes figuras.

El Salvador, sede del Clásico de España: Real Madrid vs. Barcelona con sus leyendas

De un tiempo a esta parte, es común que Real Madrid y Barcelona tengan cruces no tan amistosos con sus equipos de leyendas. Figuras de ambos clubes vuelven a verse las caras en la cancha, tras dejar en el tiempo sus décadas más gloriosas.

Incluso, muchos de ellos brillaron en las dos instituciones, como Javier Saviola, el delantero que actualmente defiende los colores blaugranas. Junto a él, míticos de la talla de Carles Puyol, Andrés Iniesta, Rafa Márquez y hasta el propio Rivaldo.

Del otro lado, Iker Casillas comanda a Los Merengues. Lo acompañan figuras tal como lo son Marcelo, Guti, Emerson, y Luis Figo, otro que vistió ambas camisolas aunque los culés no guarden el mejor de los recuerdos para con su persona.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Barcelona de leyendas?

Aún no fue confirmada oficialmente la fecha para la disputa en El Salvador. La más reciente edición del Clásico Español de Leyendas fue el 13 de abril de este año. Se dio en México, fue empate 2-2 y se pintó de blanco en los penales.