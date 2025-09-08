La Selección de El Salvador se prepara para la segunda jornada de las Eliminatorias Mundialistas. Luego de la victoria ante Guatemala por 1-0 como visitante, La Selecta enfrentará a Surinam en un partido que ya tiene polémica por una decisión totalmente inesperada.

La decisión del Bolillo Gómez de la que hablan en Centroamérica: El Salvador achicó el campo de juego

Con el objetivo de beneficiar su juego, Hernán Bolillo Gómez decidió reducir las dimensiones del campo de juego. Según la información que confirmó El Gráfico, el terreno tendrá 105 metros de largo, mientras que a lo ancho será de 65 metros. En total, redujo 1.5 metros de largo y tres de ancho.

El motivo de esta reducción es para que el Estadio Cuscatlán tenga las mismas dimensiones que presenta la cancha 3 de las instalaciones de la FESFUT, donde entrena habitualmente La Selecta.

La Federación Salvadoreña no tendrá ningún inconveniente en esta decisión, ya que se tratan de medidas que son aprobadas por la FIFA. La casa madre del fútbol mundial detalla en su reglamneto que las dimensiones deben ser entre 100 y 110 metros de longitud, y de 64 a 75 de ancho en partidos internacionales.

Con esta noticia, el Estadio Cuscatlán tendrá una dimensión más estrecha de lo habitual. Además de esta novedad, está confirmado que se agotaron todas las entradas, por lo que La Selecta jugará a campo lleno este lunes por la tarde.

¿Qué hará el Bolillo Gómez cuando El Salvador pise el Estadio Mágico González?

El Estadio Mágico González, donde se presentará El Salvador en las fechas de octubre debido a que la Concacaf no le permitió jugar en el Cuscatlán, tiene la longitud que desea el Bolillo Gómez. Sin embargo, el ancho es de 70 metros, es decir, cinco más de los que solicita el entrenador. ¿Repetirá la fórmula para las fechas ante Panamá y Guatemala?