Bukele impacta a El Salvador con el mensaje que involucra al Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026: “No fue el que esperábamos”

Luego de la dura derrota en casa ante Surinam, La Selecta recibió un mensaje contundente de Bukele. Descubre todo lo que dijo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El Bolillo Gómez en conferencia de prensa con la Selección de El Salvador
La Selección de El Salvador del Bolillo Gómez sufrió un duro revés al perder 1-2 frente a Surinam en condición de local, en la segunda jornada de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Tras este tropiezo, Yamil Bukele utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a la selección y, de alguna manera, al técnico Hernán Gómez. El dirigente dejó claro que, pese a la derrota, las aspiraciones mundialistas siguen en pie, aunque recalcó que será necesario corregir para poder avanzar.

El Salvador se ilusiona: a Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos

¿Cuál fue el mensaje de Bukele a la Selección de El Salvador?

Yamil Bukele compartió un mensaje de aliento tras la jornada eliminatoria, recordando que El Salvador, pese al empate frente a Surinam, sigue con opciones claras de clasificación.

El dirigente resaltó que la Selecta se mantiene en la segunda posición del grupo con 3 puntos, por detrás de los surinameses, y aseguró que las esperanzas mundialistas continúan intactas.

Yamil Bukele anuncia su candidatura a la presidencia de la FESFUT -
Yamil Bukele – El Salvador
La lucha por el sueño mundialista sigue viva. Aunque el resultado de esta noche ante Surinam no fue el que esperábamos, El Salvador sigue firme en la pelea por la clasificación, en ese segundo lugar que mantiene nuestras esperanzas intactas. ¡Octubre tiene que ser nuestro!”, comentó Yamil Bukele en sus redes sociales.

Yamil Bukele en sus redes sociales

¿Cómo se encuentra la Selección de El Salvador en las Eliminatorias?

Tras disputarse dos jornadas en el Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf, El Salvador se ubica en la segunda posición con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota.

La Selecta se mantiene en zona de clasificación, aunque con la obligación de mejorar su rendimiento si quiere pelear de lleno por los primeros lugares, ya que Surinam lidera la tabla con 4 unidades y la competencia sigue muy pareja.

Grupo A – Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

