Fuerte denuncia contra El Salvador: el entrenador de Surinam acusa racismo y expone a La Selecta una sanción de la FIFA

La sorpresa de la segunda fecha de la fase final de las Eliminatorias Concacaf la dio Surinam, que derrotó 2-1 a El Salvador en condición de visitante. El triunfo histórico, sin embargo, quedó opacado por un grave señalamiento que podría tener repercusiones más allá de lo deportivo.

Al finalizar el encuentro, el entrenador de Surinam, Stanley Menzo, denunció públicamente actos de racismo contra sus jugadores por parte de la afición salvadoreña en el estadio. Se mostró muy enojado y podrían darle una sanción a la Selecta que pone en riesgo su boleto al Mundial 2026.

¿Cuál fue la denuncia que hizo el DT de Surinam?

“Nuestros jugadores en ningún momento pelearon con la afición. Nunca dieron insultos, nunca hacemos eso. La afición le gritaba a nuestros jugadores ‘negro’”, declaró Stanley Menzo en conferencia de prensa.

La acusación fue respaldada minutos más tarde por uno de los futbolistas del plantel, Shaquile Pinan, quien detalló que este tipo de episodios no es nuevo. “Solicitamos en junio que por favor no nos gritaran negros o monos. Eso no está bien. Que nos estén diciendo cosas no está bien. Yo me quedé callado la última vez”, explicó visiblemente enojado.

El delantero agregó que en ocasiones anteriores había sentido un ambiente distinto. “La última vez que vinimos fue muy bonito y agradable, pero estos 90 minutos nos han gritado. Es ofensivo, El Salvador es muy bonito y estoy enojado”, lamentó.

¿El Salvador podría ser sancionado?

Las denuncias encendieron las alarmas en Concacaf y podrían ser trasladadas a la FIFA, organismo que en los últimos años ha endurecido sus sanciones frente a actos de racismo en estadios. Multas económicas, cierre parcial de graderías o incluso la pérdida de puntos son castigos que ya se han aplicado en otros países por situaciones similares.

El Salvador no solo sufrió un duro revés en la cancha, sino que ahora enfrenta el riesgo de un expediente disciplinario que podría comprometer su camino en la eliminatoria. La palabra final la tendrán los entes rectores, pero lo cierto es que Surinam dejó claro que no callará ante lo que considera un episodio inaceptable.