Jugadores de FAS se cansaron de las deudas y tomaron una fuerte decisión para cobrar sus salarios

Hace más de un mes que los jugadores de FAS no reciben el salario correspondiente a su trabajo. El plantel tigrillo, a pesar de no obtener los ingresos pactados, continúa en el primer puesto del Clausura 2026 a falta de tres jornadas para la etapa regular.

En las últimas horas, antes del partido contra Inter FA que terminó igualado por 2-2, Nelson Bonilla alzó la voz para exigir que los jugadores deben cobrar: “Independientemente si no ganáramos nada, merecemos el salario a tiempo, somos trabajadores y dependemos de eso”.

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El plantel de FAS acude a la Fesfut para buscar una solución

Este jueves, después de haber jugado en Santa Tecla, el plantel de FAS tomó una decisión inesperada que involucra a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Varios de los jugadores se acercaron a las oficinas de la Fesfut para buscar explicaciones de la situación.

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Con Nelson Bonilla como uno de los referentes y también con la presencia del director deportivo Juan Pablo Guzmán, los Tigres reclaman una deuda que arrastra la directiva de un mes y 15 días.

De acuerdo al video publicado por Canal 4, los futbolistas tigrillos llegaron en buenos términos a la Federación y con varias sonrisas entre sus rostros pese al mal momento que atraviesa el club financieramente. Luego del diálogo con los directivos de la Fesfut, se podrá conocer qué pasará con dicha deuda salarial.

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A pesar de este complicado panorama desde lo económico, el plantel de FAS comandado por Adrián Sánchez se mantiene líder en el Clausura 2026. De 19 partidos, ganaron 14, empataron cuatro y apenas perdieron ante Águila en la fecha 15.

En resumen

El jugador Nelson Bonilla denunció públicamente una deuda salarial de un mes y 15 días .

denunció públicamente una deuda salarial de . El plantel de FAS acudió a la Fesfut este jueves para exigir soluciones financieras.

acudió a la este jueves para exigir soluciones financieras. El equipo lidera el Clausura 2026 con 14 victorias tras disputar 19 jornadas.