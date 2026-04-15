“Merecemos el salario”: Nelson Bonilla hace denuncia que impacta a todos en El Salvador

El delantero salvadoreño Nelson Bonilla volvió a alzar la voz y encendió las alarmas en el entorno de CD FAS en el programa los Ex del futbol, al revelar que persisten los problemas económicos dentro de la institución, pese al buen momento deportivo del equipo.

ver también FAS no solo venció a Alianza, sino logra un salto importante a nivel internacional

El goleador tigrillo fue claro al señalar que existen atrasos salariales, una situación que ha comenzado a afectar directamente al plantel, que a pesar de los resultados positivos en la cancha, no encuentra estabilidad fuera de ella en El Salvador.

Nelson Bonilla no ocultó su preocupación y dejó entrever que la actual dirigencia podría haber subestimado la magnitud de la crisis financiera, apuntando incluso a la inexperiencia administrativa como uno de los factores que han desencadenado el problema.

Jugadores exigen soluciones

“Independientemente si no ganáramos nada, merecemos el salario a tiempo, somos trabajadores y dependemos de eso”, expresó el delantero, evidenciando el malestar que existe dentro del grupo por la falta de cumplimiento.

El atacante también reconoció que esta situación ha tenido un impacto en el vestuario, ya que los jugadores deben cumplir con responsabilidades personales que no pueden esperar, lo que genera presión adicional en medio de la competencia.

ver también Nelson Bonilla respondió si volvería a la Selección de El Salvador con un mensaje directo para Bolillo Gómez: “De mi parte…”

A pesar del panorama, Bonilla aseguró que la directiva ha mostrado intención de resolver el problema, prometiendo movimientos para estabilizar las finanzas. Mientras tanto, el plantel espera una pronta solución que les permita enfocarse plenamente en lo deportivo y mantener el buen paso en la temporada.

Publicidad