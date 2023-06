El entrenador de la Selección de El Salvador, Hugo Pérez, analizó el juego de mañana ante Costa Rica, pero también fue consultado sobre los malos momentos que ha tenido Luis Fernando Suárez con los ticos, a lo que no dudó en defenderlo, indicando que hay que tener memoria que hace unos meses los llevó a la Copa del Mundo de Qatar 2022, tras un mal inicio de la eliminatoria mundialista.

“En todos los países son iguales, yo no soy la excepción, tenemos un año de no ganar un partido, las críticas siempre van a venir, yo siempre he dicho en mi país que cuando vienen tienen que tener fundamentos, yo no puedo criticar por criticar, tengo que saber por qué el resultado no se dio, o por qué no se está dando, o lo bueno que se está haciendo”, dijo.

“Cuando perdimos contra Martinica, muchos que dicen ser expertos de mi país dijeron que me tenía que ir, sean periodistas o locutores, exfutbolistas, pero también el análisis de un partido, o partidos se tiene que hacer, en el caso de Suárez no sé qué estará pasando, no tengo mucha idea, ando igual, seguramente de lo que yo estoy pasando”, agregó.

Tras la insistencia de los comunicadores, Pérez fue claro en decir lo que sucedió en la última eliminatoria mundialista de la Concacaf: “Acuérdense, él clasificó al Mundial a Costa Rica, yo me recuerdo que cuando llegaron en la Octagonal, ellos venían de no ganar partidos, nos ganan ahí y los levanta”.

“También tienen que darle crédito a él, los jugadores deciden partidos, uno trabaja para poner, o tener la idea de quién va a jugar, pero el jugador es responsable de jugar, pregúntame a mí, cuando yo jugaba ni al técnico le hacía caso, pero podía ser lo que podía ser, pero al final yo tengo que tomar una decisión en el campo, claro la responsabilidad siempre cae en el entrenador, pero te digo, Suárez los acaba de llevar a un Mundial”, finalizó.