Este martes, la Selección de Panamá se juega uno de los partidos más importantes de los últimos años. Después de no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022, tiene la oportunidad de volver a la competencia internacional ante su público en el Rommel Fernández.

Los dirigidos por Thomas Christiansen recibirán a El Salvador con el principal objetivo de ganar y clasificar al Mundial 2026. Al mismo tiempo, Surinam, el líder del Grupo A, visitará a Guatemala, que al igual que La Selecta, está fuera de la clasificación y ya no tiene nada en juego.

Panamá necesita de la ayuda del seleccionado chapín, aunque una gran parte de los aficionados guatemaltecos consideran que su selección debe dejarse perder y así vengarse de lo que fueron las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. En aquel entonces, los panameños alinearon un equipo totalmente alternativo y con varios jóvenes.

Sin embargo, en la Selección de Panamá no dudan de que Guatemala saldrá a ganar el partido como si fuese cualquier otro. En la previa del duelo trascendental, Thomas Christiansen le dedicó unas palabras al seleccionado chapín y también le habló a Luis Fernando Tena con un mensaje que le mete presión.

El mensaje de Thomas Christiansen que sentencia a Luis Fernando Tena

“Conociendo al profe Tena, que es un muy buen entrenador y muy respetado, él seguro que no se juega su imagen dejándose ganar en un partido tan importante y menos con un proceso tan bonito que ha tenido Guatemala. Ha sido de los que más me ha gustado. Saben a lo que juegan. No dudo de que sean profesionales y menos teniendo un entrenador como Tena“, declaró el DT danés en conferencia de prensa.

Tanto Panamá como Surinam acumulan nueve puntos, aunque los surinameses tienen una mejor diferencia de gol por haber goleado a El Salvador el pasado martes. Ante esta paridad, el rol de Guatemala este martes en la lucha de los panameños tendrá mucho que ver en la definición final.

