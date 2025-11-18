Desde que terminó el partido de Guatemala contra Panamá el pasado jueves, la duda ha reinado sobre lo que pasará este martes en la definición del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En la previa del juego que tendrá la Selección de Guatemala ante su par de Surinam, se puso en tela de juicio qué actitud tomarían los futbolistas chapines en El Trébol y también quiénes serían los protagonistas elegidos por Luis Fernando Tena.

Para este partido tan importante para Surinam y Panamá, Guatemala saldrá al campo de juego con varias modificaciones con respecto al último partido en el que se jugó todo contra los Canaleros. El estratega mexicano apenas utilizará a dos legionarios.

Los cambios que prepara Tena para recibir a Surinam en medio de la definición de las Eliminatorias

En la portería, se creía que Kenderson Navarro iba a tener su oportunidad como en la Copa Oro. Sin embargo, Nicholas Hagen nuevamente será el titular en el último partido de Guatemala en este 2025.

En la defensa, Tena vuelve a la línea de cuatro defensores. Los laterales serán los mismos, Aarón Herrera y José Morales. En la zaga central, regresa Nicolás Samayoa luego de cumplir la sanción en el lugar de Ardón y el que repetirá es el capitán José Pinto.

En la mitad del campo, habrá tres nombres. Dos retrasados y uno más ofensivo. Jonathan Franco, que vuelve a su posición natural, y José Mario Rosales acompañarán a Pedro Altán, quien buscará generar juego como lo hizo ingresando en la segunda parte el pasado martes. En la delantera, Óscar Santis repite, mientras que Darwin Lom y Rudy Muñoz son los que vuelven al equipo.

En total, Tena realiza cuatro modificaciones y también cambia de esquema. Pasa del 5-4-1 al 4-3-3. Salen José Ardón, Stheven Robles, Chucho López y Rubio Rubín, e ingresan Samayoa, Altán, Lom y Muñoz.

Los 11 de Guatemala elegidos por Luis Fernando Tena para enfrentar a Surinam

Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Jonathan Franco, José Mario Rosales, Pedro Altán; Óscar Santis, Darwin Lom y Rudy Muñoz.