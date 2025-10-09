Guerra por Nathan Ordaz: El Bolillo Gómez responde a las críticas del técnico de LAFC por la convocatoria del jugador a la Selección de El Salvador

El técnico de la Selección de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, no dejó pasar las declaraciones del entrenador estadounidense Steve Cherundolo, del LAFC, quien había expresado su preocupación por la convocatoria de Nathan Ordaz a la Selecta debido a su falta de actividad en las últimas semanas. En conferencia de prensa, el estratega colombiano salió al paso y defendió su decisión con argumentos claros.

“Sí, por ahí oí unas declaraciones del técnico donde está preocupado, no está conforme, pero nosotros tomamos la decisión de traerlo porque si estaba en el banco para jugar un partido, si él lo lleva al banco para jugar un partido es porque está bien y él lo ve diario”, expresó Bolillo Gómez, quien reafirmó su confianza en el joven atacante salvadoreño-estadounidense.

El estratega destacó que la decisión de llamar a Ordaz se basó en una evaluación médica y deportiva realizada por el cuerpo técnico de la selección. Aunque el delantero no ha sumado minutos en el último mes con su club por una lesión muscular, Gómez aseguró que su estado físico está siendo monitoreado constantemente y que su participación dependerá de cómo responda en los entrenamientos previos al encuentro.

Nathan Ordaz es duda en El Salvador

“La única duda es Nathan Ordaz. No sabemos si estará para el inicio. Del resto estamos claros, estamos listos”, enfatizó Bolillo, dejando claro que la Selecta llega motivada y enfocada para enfrentar a Panamá, en un compromiso vital por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

El técnico colombiano también aprovechó la ocasión para recalcar que la convocatoria de jugadores jóvenes como Ordaz forma parte del proceso de renovación que vive la selección. “Queremos construir un equipo con identidad, con jóvenes que quieran defender esta camiseta”, subrayó el experimentado entrenador, quien tiene contrato con la Federación Salvadoreña de Fútbol hasta finales de 2025.

El duelo entre El Salvador y Panamá se disputará este viernes en el estadio Cuscatlán, y será clave para las aspiraciones cuscatlecas de mantenerse en la pelea por un boleto directo al Mundial o una repesca internacional en marzo próximo. La presencia o no de Nathan Ordaz en el once inicial será uno de los temas más esperados por la afición.

