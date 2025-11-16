“Mi prioridad”: Nathan Ordaz responde a las críticas luego de dejar la concentración de El Salvador para el partido vs Panamá

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz salió al paso este domingo para aclarar los motivos de su ausencia en la convocatoria de la selección de El Salvador, de cara al decisivo duelo del martes ante Panamá. El jugador del LAFC confirmó que recibió un permiso especial del cuerpo técnico para atender un compromiso “muy importante” ligado tanto a su vida personal como a su carrera profesional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Ordaz explicó que sostuvo una conversación directa con el cuerpo técnico antes de que se aprobara su salida temporal. En su comunicado, expresó su agradecimiento al entrenador y al resto del staff por la comprensión mostrada en un momento clave para él. “Hablé con el cuerpo técnico sobre un compromiso muy importante… y estoy verdaderamente agradecido por su comprensión”, escribió el atacante.

El delantero aprovechó el mensaje para reafirmar su compromiso absoluto con La Selecta, dejando claro que su ausencia no tiene relación con falta de interés o profesionalismo. “Mi prioridad siempre será la selección nacional… siempre estaré listo para representar a mi país y dar mi máximo”, recalcó, buscando poner fin a las especulaciones surgidas tras conocerse su permiso especial.

Ordaz también se dirigió a sus compañeros, enviándoles un mensaje de apoyo antes del duelo en el estadio Rommel Fernández, donde Panamá se juega la clasificación directa al Mundial 2026. El atacante aseguró confiar plenamente en el plantel y en su entrega. “Confío en ustedes, y sé que dejarán todo en la cancha”, manifestó desde la distancia.

Nathan Ordaz agradece a los aficionados de El Salvador

La publicación también incluyó palabras de agradecimiento para la afición salvadoreña, luego de que el jugador recibiera críticas por abandonar la concentración tras haber arribado a Panamá. Ordaz se mostró sereno y afectuoso, diciendo: “Mucho amor para todos. Gracias por su constante apoyo”, intentando cerrar cualquier malentendido con la hinchada.

Nathan Ordaz buscó dejar claro que su ausencia responde a razones personales importantes y que su lealtad con la selección salvadoreña permanece intacta. Mientras tanto, La Selecta intentará dar la sorpresa en el último partido.

