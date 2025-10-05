Guatemala y Panamá en vilo: Bolillo Gómez tomaría una decisión en El Salvador que pone en peligro el boleto al Mundial 2026

La Selección de El Salvador enfrenta un nuevo obstáculo en su camino rumbo al Mundial 2026, tras confirmarse una baja de peso en su plantel. El mediocampista Harold Osorio se perderá lo que resta de las eliminatorias mundialistas debido a una grave lesión en el hombro, según confirmó el técnico Hernán “Bolillo” Gómez durante la conferencia de prensa de este domingo.

El entrenador explicó que Osorio, jugador del Chicago Fire, sufrió la ruptura de ligamentos tras una caída en un entrenamiento. “El caso de Harold es malo porque se reventó los ligamentos del hombro y no va a estar ni para estos dos partidos ni para los otros dos”, lamentó el Bolillo, visiblemente preocupado por la seguidilla de lesiones que han mermado a su equipo en una etapa crucial del proceso.

La baja de Osorio se suma a una lista que ya alcanza cinco jugadores lesionados, una situación que el técnico describió como “muy dura”. “Ni Brasil ni Argentina lo aguantan (risas)”, comentó con resignación el estratega colombiano, quien reconoció que el panorama es complejo pero insistió en que su grupo seguirá trabajando con entrega y disciplina para buscar resultados positivos ante Panamá y Guatemala.

La polémica decisión del Bolillo Gómez con El Salvador

Lo que más ha sorprendido es la decisión del Bolillo de no convocar a ningún sustituto para ocupar el lugar del mediocampista. A pesar de que Osorio era una de las piezas claves del mediocampo salvadoreño, Gómez aseguró que continuará con los jugadores ya concentrados, confiando en que podrán adaptarse a las exigencias tácticas que requieren los próximos compromisos.

Esta determinación ha generado debate entre la afición y la prensa local, ya que la ausencia del joven jugador del Chicago Fire podría afectar la creatividad y equilibrio en el mediocampo de la Azul. Sin embargo, el cuerpo técnico apuesta por mantener la cohesión del grupo y aprovechar la versatilidad de algunos futbolistas para cubrir el vacío que deja Harold Osorio.

La Fecha FIFA de octubre será determinante para las aspiraciones de El Salvador, que recibirá en el estadio Cuscatlán a dos rivales directos: Panamá y Guatemala. La Azul se juega mucho más que seis puntos; se juega la ilusión de mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial 2026, aunque ahora deberá hacerlo sin una de sus figuras más prometedoras.