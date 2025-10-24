“Finiquito”: El Salvador recibe la noticia que le da un alivio con respecto a uno de sus clubes

El entrenador argentino Gabriel Álvarez puso punto final a su vínculo con el club Hércules, luego de que la institución cumpliera con el pago total de su finiquito, correspondiente a los dos años de contrato que aún le restaban. Con esto, el club y el estratega cerraron oficialmente su relación laboral, poniendo fin a una etapa marcada por altibajos deportivos y dificultades administrativas.

“Me han finiquitado los dos años de contrato más la deuda”, confirmó Álvarez, quien se mostró satisfecho por haber resuelto su situación contractual en buenos términos. El técnico explicó que la directiva cumplió con todos los compromisos pendientes, lo que le permite ahora enfocarse en definir su futuro profesional con tranquilidad.

Tras su salida del Hércules, el estratega argentino reveló que se tomará un tiempo para descansar antes de decidir su próximo paso en el fútbol. “Tengo opciones sobre la mesa, pero aún no hay nada cerrado. Esperaré a la pretemporada del próximo torneo para tomar decisiones”, aseguró. Álvarez también desmintió los rumores que lo vinculaban a un posible regreso inmediato a la actividad en divisiones inferiores, aclarando que no tiene planes de asumir ningún cargo por el momento.

Cambio de técnico en Hércules

La salida del técnico marca un nuevo capítulo en la reestructuración del Hércules, que busca reencontrarse con la estabilidad tanto dentro como fuera del campo. Con el finiquito de Álvarez completado, el club tiene vía libre para anunciar a su nuevo entrenador, quien ya estaría seleccionado por la directiva.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, el elegido sería el uruguayo Nicolás Dos Santos, un profesional con amplia trayectoria en el fútbol de la Conmebol como preparador físico y con experiencia en equipos como el Alajuelense de Costa Rica, donde también fue director técnico. Dos Santos, además, ha trabajado junto a reconocidos entrenadores sudamericanos en clubes de Paraguay, México, Ecuador y Honduras.

Con la llegada inminente de Dos Santos, el Hércules busca dar un golpe de timón en lo deportivo, apostando por un cuerpo técnico renovado que le permita recuperar protagonismo. La institución confía en que este cambio marque el inicio de una nueva etapa de crecimiento, luego de un ciclo que, aunque terminó de forma cordial, dejó varios retos por resolver.

