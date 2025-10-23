Tuvo un breve paso por Alajuelense y ahora será el refuerzo estrella de un equipo de El Salvador

El Hércules FC ha confirmado un importante cambio en su banquillo tras anunciar la salida del estratega argentino Gabriel Álvarez, quien no logró consolidar los resultados esperados en el Torneo Apertura. La dirigencia helénica ya tiene decidido el rumbo a seguir y todo apunta a que el nuevo timonel será el uruguayo Nicolás Dos Santos, un profesional con amplia experiencia en el fútbol sudamericano y en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Según fuentes cercanas al club, Dos Santos asumirá el desafío con el objetivo de mantener la línea del proyecto deportivo, aportando su sello caracterizado por la disciplina física y la intensidad táctica. El uruguayo cuenta con un historial notable como preparador físico en diversos equipos de élite del continente, además de haber sido parte de procesos de selección nacional, lo que refuerza su perfil para tomar las riendas del Hércules.

El recorrido de Nicolás Dos Santos

El nuevo técnico tiene un vínculo previo con el fútbol centroamericano. Fue preparador físico de la selección de El Salvador bajo la dirección del recordado Rubén Israel, además de colaborar con la selección sub-23 que participó en el Preolímpico de la Concacaf rumbo a Londres 2012. Esta experiencia le permitió conocer de cerca el talento y la dinámica del fútbol de la región.

Su más reciente experiencia fue como preparador físico en el Club 2 de Mayo de Paraguay, mientras que su último cargo como entrenador principal fue en el Alajuelense de Costa Rica en 2018, donde dirigió 24 partidos, con un balance de 13 victorias, cinco empates y seis derrotas. Su paso por el fútbol costarricense dejó buenas sensaciones, especialmente por su estilo ofensivo y orden táctico.

A lo largo de su trayectoria, Dos Santos ha acompañado a Rubén Israel en clubes de gran peso como Libertad de Paraguay, Atlante de México, Barcelona de Guayaquil, Millonarios de Colombia y el propio Alajuelense, además de formar parte del Real España de Honduras junto al técnico argentino Mario Zanabria. Su nombre está asociado a proyectos que priorizan la preparación física y el compromiso grupal.

El entrenador uruguayo llegará al país acompañado por un asistente español y un entrenador de porteros también uruguayo, completando así un cuerpo técnico internacional con la misión de revitalizar al Hércules. Con esta apuesta, el club busca dar un nuevo impulso a su plantilla y fortalecer su aspiración de ser protagonista en el campeonato nacional.