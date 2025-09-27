Nathan Ordaz sorprende a El Salvador con el mensaje que nadie esperaba en Guatemala y Panamá: “Ya no importa”

Nathan Ordaz sorprendió a todos en El Salvador y dejó un inesperado mensaje justo antes de afrontar la segunda ventana de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sabe de dónde sacar energías para pelear por el gran sueño.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, sorprendentemente liderado por Surinam. El tercer lugar lo tiene Panamá, mientras que Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro jornadas por disputarse, y serán elementales.

Mientras Hernán Darío Gómez ultima detalles para la convocatoria, de la cual se supo que podrá participar Ordaz, el delantero le habló a sus compañeros y a la afición salvadoreña. Quiere quebrar la racha negativa que supera los 40 años.

Nathan Ordaz invita a soñar a El Salvador con el Mundial: sufren Panamá y Guatemala

Nathan Ordaz envió un mensaje directo a los seguidores salvadoreños, a quienes empezó por agradecerles la energía y el sacrificio que hacen para alentarlos en los encuentros. Además, remarcó un fuerte mensaje para Panamá y Guatemala.

“Surinam ya no importa, y ahora es Panamá lo que importa. Después va a ser otra vez Guatemala. Tenemos que jugar un partido a la vez, y enfocarnos para obtener el mejor resultado posible. Siempre esperamos que sean victorias”, comentó Ordaz.

“Gracias por el apoyo, de verdad lo aprecio mucho. Vamos a trabajar duro para conseguir el objetivo de ir al Mundial. Espero estar en la Copa del Mundo, y eso significa que El Salvador también estará en la Copa del Mundo“, dijo a El Gráfico.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de El Salvador en la tercera fase

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.