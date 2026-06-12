El Salvador está a un paso de tener un legionario en Estados Unidos

El fútbol salvadoreño podría tener pronto a otro representante en el extranjero. El delantero Rafael Tejada ha despertado el interés de un importante club de la USL de Estados Unidos, que lo considera una de sus principales opciones para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

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La posibilidad de que el atacante dé un nuevo salto internacional ha comenzado a tomar fuerza en los últimos días. Fuentes cercanas a la operación indican que el interés del conjunto norteamericano es concreto y que el nombre del salvadoreño figura entre las prioridades de la institución para fortalecer su proyecto deportivo.

Rafael Tejada vuelve a llamar la atención en el extranjero

De acuerdo con la información que ha trascendido, los primeros documentos relacionados con una posible negociación ya fueron presentados y el club analiza seriamente la incorporación de Tejada, a quien considera una pieza capaz de aportar goles, experiencia y liderazgo en la zona ofensiva.

Por el momento, no existe un acuerdo definitivo entre las partes ni una oferta formal que cierre la operación. Sin embargo, se espera que en los próximos días se produzcan avances importantes y que la institución estadounidense presente una propuesta oficial para intentar concretar el fichaje del delantero cuscatleco.

La posibilidad de llegar a la USL representaría un nuevo reto internacional para el futbolista, quien ya conoce el fútbol estadounidense tras haber formado parte de la academia de Los Angeles FC, experiencia que fue determinante para impulsar su crecimiento y consolidar su carrera profesional.

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Mientras se definen los próximos pasos, la expectativa crece alrededor del futuro de Rafael Tejada. Su posible llegada a uno de los equipos más competitivos de la liga norteamericana sería una excelente noticia para el fútbol de El Salvador, que continúa exportando talento y ganando presencia en mercados cada vez más exigentes.