Este sábado por la noche, FAS se consagró campeón del Clausura 2026 de la Primera División de El Salvador. Superó por 3-0 a Águila en la final por el título y se convirtió en el máximo ganador del fútbol nacional con 20 campeonatos en su palmarés.

Nelson Bonilla fue una de las máximas figuras del equipo y fue el encargado de liderar como capitán. Su llegada al plantel santaneco estuvo muy discutida, ya que venía de jugar en el sudeste asiático después de haber dejado Alianza en enero de 2023.

Con apenas una temporada en la Liga Mayor, volvió a conquistar un título que había ganado por primera vez en 2011 justamente con Alianza. Después de la consagración en el Estadio Mágico González, dejó un fuerte mensaje por las críticas que sufrió.

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Nelson Bonilla se desahoga contra las críticas en El Salvador

Bonilla se liberó y dio unas palabras que sorprendieron a El Salvador: “He trabajado mucho. Esta es la cereza a una carrera que ni soñando. Estuve dándole la vuelta al mundo poniendo a El Salvador en lo alto, que no le guste, es la realidad. No hay nadie que haya jugado en tantos países como yo y en Primera División“.

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Y agregó: “Me han criticado de una forma que no me lo merezco, pero aquí he estado y mira, hoy el resultado. Llegamos a un grupo de jugadores espectaculares que entregaron todo en cada entreno“.

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En esta campaña del Clausura con FAS, Bonilla fue uno de los máximos goleadores del conjunto tigrillo. Sumó nueve goles en 24 partidos (23 como titular). Del plantel santaneco, lo superó Édgar Medrano que marcó 10 a lo largo del campeonato.

En resumen

FAS venció 3-0 a Águila y ganó el Clausura 2026 de El Salvador.

venció 3-0 a Águila y ganó el Clausura 2026 de El Salvador. Nelson Bonilla , capitán de FAS, logró su vigésimo campeonato nacional tras recibir duras críticas.

, capitán de FAS, logró su vigésimo campeonato nacional tras recibir duras críticas. Édgar Medrano fue el máximo goleador del equipo santaneco al marcar 10 goles totales.