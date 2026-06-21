En qué estadio juegan Bélgica vs. Irán en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Ya está todo definido para el duelo entre las selecciones de Bélgica contra Irán por la fecha 2 de la Copa del Mundo 2026.

Bélgica e Irán se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium, una de las sedes más importantes de Estados Unidos para esta Copa del Mundo.

Fuera del torneo, el recinto es conocido como SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL. Durante el Mundial, FIFA lo identifica como Los Angeles Stadium por cuestiones comerciales.

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El partido llega con el Grupo G completamente igualado. Bélgica viene de empatar 1-1 ante Egipto en su debut, mientras que Irán igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda. Con esos resultados, las cuatro selecciones de la zona comenzaron con 1 punto y esta segunda fecha puede empezar a marcar diferencias importantes.

Dónde juegan Bélgica vs. Irán

El partido entre Bélgica e Irán se jugará en Inglewood, ciudad ubicada dentro del área metropolitana de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos.

La sede oficial para el Mundial 2026 es el Los Angeles Stadium, aunque su nombre habitual es SoFi Stadium. El recinto está ubicado muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y forma parte del complejo de entretenimiento Hollywood Park.

Para Irán, además, será un escenario conocido: allí debutó en el torneo con el empate 2-2 ante Nueva Zelanda. Bélgica, en cambio, jugará por primera vez en esta sede durante el Mundial 2026.

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El SoFi Stadium, una de las sedes más modernas del Mundial

El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los estadios más modernos de Estados Unidos. Es la casa de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dos franquicias de la NFL.

Una de sus características principales es su techo translúcido, que cubre el estadio y permite reducir el impacto directo del sol sin cerrar por completo el recinto. Esa estructura puede ser importante durante el Mundial, especialmente por el horario del partido y las condiciones de verano en California.

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El estadio también se destaca por su enorme pantalla ovalada suspendida sobre el campo, uno de los elementos más reconocibles del recinto.

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Capacidad del Los Angeles Stadium para el Mundial 2026

El Los Angeles Stadium tiene una capacidad aproximada de 70.000 espectadores para los partidos del Mundial 2026.

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Ese aforo lo ubica entre los estadios grandes del torneo y refuerza su importancia dentro del calendario. Además, Los Ángeles recibirá ocho partidos durante la Copa del Mundo, incluidos cinco de fase de grupos y tres de eliminación directa.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Los Angeles Stadium

El Los Angeles Stadium será sede de cinco partidos de fase de grupos y tres encuentros de eliminación directa: dos de 16avos de final y un cuarto de final.

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Estos son los partidos programados en Los Ángeles:

Estados Unidos vs. Paraguay — 12 de junio, Grupo D.

— 12 de junio, Grupo D. Irán vs. Nueva Zelanda — 15 de junio, Grupo G.

— 15 de junio, Grupo G. Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — 18 de junio, Grupo B.

— 18 de junio, Grupo B. Bélgica vs. Irán — 21 de junio, Grupo G.

— 21 de junio, Grupo G. Turquía vs. Estados Unidos — 25 de junio, Grupo D.

— 25 de junio, Grupo D. 16avos de final: 28 de junio.

28 de junio. 16avos de final: 2 de julio.

2 de julio. Cuartos de final: 10 de julio.

Cómo estará el clima para Bélgica vs. Irán

El partido se jugará al mediodía en Inglewood, una zona que suele presentar condiciones más templadas que otras sedes estadounidenses durante junio.

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Para este domingo se espera una temperatura cercana a los 21°C al momento del encuentro, con cielo nublado durante el inicio del partido y condiciones más soleadas hacia la tarde.

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En cualquier caso, el clima puede tener menos impacto que en otros estadios porque el SoFi Stadium cuenta con techo translúcido, lo que ayuda a dar sombra y reducir la exposición directa al sol.

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Datos de Bélgica vs. Irán